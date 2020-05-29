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Aktüel

Cuma namazında drone ile ateş ölçümü yapıldı

Aydın’ın Karacasu’da ilçesinde, 74 gün sonra ilk kez cemaatle kılınan Cuma namazı sırasında drone kullanılarak ateş ölçümü yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 16:23:41 -
Cuma namazında drone ile ateş ölçümü yapıldı

Aydın’ın Karacasu’da ilçesinde, 74 gün sonra ilk kez cemaatle kılınan Cuma namazı sırasında drone kullanılarak ateş ölçümü yapıldı.


Koronovirüsle mücadelede teknolojiyi kullanmasıyla dikkat çeken Karacasu ilçesinde daha önce semt pazarının kurulduğu günlerde olduğunu gibi cemaatle kılınan ilk Cuma namazında da drone ile ateş ölçümü yapıldı. Giriş noktasında herkesin ateşi drone ile ölçülürken namaz sırasında da drone havalanıp cemaatin ateşini ölçtü.


Cuma namazının kılınacağı alana giriş çıkışlar güvenlik güçleri ve Kaymakamlık personelinin yoğun denetimi altında gerçekleştirildi.


Mahalle muhtarları da personele yardımcı oldu. İlçe Vaizi Burhan Karadeniz’in kıldırdığı Cuma namazı eda edildi. Sosyal mesafe kurallarına uyularak herkesin kendi seccadesi üzerinde maskelerini takarak kıldığı namaza karton kağıtlar sokulmasına izin verilmedi. Namaz boyunca Emniyet personeli alanda görev yaptı.

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