  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cuma namazına gidilecek mi? Cuma namazı kısıtlamadan muaf mı?
Gündem

Cuma namazına gidilecek mi? Cuma namazı kısıtlamadan muaf mı?

Cuma namazı bugün kılınacak mı? Üç günlük kısıtlamaya ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayınlandı. İçişleri Bakanlığı, "Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 23 Nisan 2021 Cuma günü vatandaşlarımız cuma namazı için camilere gidebilecekler mi?" sorusunu yanıtladı. Peki cuma namazına gidilecek mi? Cuma namazı kısıtlamadan muaf mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-23 08:22:00 - 2021-04-23 08:25:12
Cuma namazına gidilecek mi? Cuma namazı kısıtlamadan muaf mı?

İçişleri Bakanlığı, bugün kılınacak cuma namazıyla ilgili merak edilen soruyu yanıtladı. Bakanlığın “Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 23 Nisan 2021 Cuma günü vatandaşlarımız cuma namazı için camilere gidebilecekler mi?” sorusuna verdiği yanıtta şu ifadeler yer aldı:

Bakanlığımızca daha önce getirilen açıklamalarda; tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının Cuma günlerine denk gelmesi halinde vatandaşlarımızın araç kullanmaksızın kendilerine en yakın camiye Cuma namazı için gidip gelebilecekleri belirtilmişti.

Cuma namazına gidilecek mi?

Cuma namazı kısıtlamadan muaf mı? Bu çerçevede 22 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp, 23 Nisan Cuma, 24 Nisan Cumartesi, 24 Nisan Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 25 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde uygulanacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kalan 23 Nisan 2021 tarihinde Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlarımız araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebileceklerdir.

Cuma namazı kaçta kılınacak?

İstanbul cuma namazı saati

İstanbul'da cuma namazı 13.07'de kılınacak

Ankara'da cuma namazı saat kaçta?

Ankara'da öğle vakti 12.52'de oluyor.

İzmir'de cuma namazı saati kaç?

İzmir cuma namazı saat 13.15'te.

İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altını olanlar dikkat! 'Muazzam artış' iddiası
Ekonomi

Altını olanlar dikkat! 'Muazzam artış' iddiası

Piyasa stratejisti Chris Vermeulen, altın fiyatları ile ilgili yaptığı açıklamada,"Altın fiyatı modeli şu ana kadar dip noktasını gösterdi. ..
1 Mayıs 2021 hangi gün? 1 Mayıs hangi güne denk geliyor?
Yaşam

1 Mayıs 2021 hangi gün? 1 Mayıs hangi güne denk geliyor?

2021'in resmi tatilleri hangi günlere denk geldiği merak ediliyor. 23 Nisan'ın resmi tatil olması ve sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle be..
İmamoğlu'nun çirkin yüzü: Soruyu beğenmeyince aynı çirkin uslüp!
Siyaset

İmamoğlu'nun çirkin yüzü: Soruyu beğenmeyince aynı çirkin uslüp!

Habertürk canlı yayınına katılan Ekrem İmamoğlu, yine beğenmediği soruları alaycı bir uslüpla engelleyince tepki çekti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay