İçişleri Bakanlığı, bugün kılınacak cuma namazıyla ilgili merak edilen soruyu yanıtladı. Bakanlığın “Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 23 Nisan 2021 Cuma günü vatandaşlarımız cuma namazı için camilere gidebilecekler mi?” sorusuna verdiği yanıtta şu ifadeler yer aldı:

Bakanlığımızca daha önce getirilen açıklamalarda; tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının Cuma günlerine denk gelmesi halinde vatandaşlarımızın araç kullanmaksızın kendilerine en yakın camiye Cuma namazı için gidip gelebilecekleri belirtilmişti.

Cuma namazına gidilecek mi?

Cuma namazı kısıtlamadan muaf mı? Bu çerçevede 22 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp, 23 Nisan Cuma, 24 Nisan Cumartesi, 24 Nisan Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 25 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde uygulanacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kalan 23 Nisan 2021 tarihinde Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlarımız araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebileceklerdir.

Cuma namazı kaçta kılınacak?

İstanbul cuma namazı saati

İstanbul'da cuma namazı 13.07'de kılınacak

Ankara'da cuma namazı saat kaçta?

Ankara'da öğle vakti 12.52'de oluyor.

İzmir'de cuma namazı saati kaç?

İzmir cuma namazı saat 13.15'te.

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