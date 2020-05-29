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Aktüel

Cuma namazı spor salonunda sosyal mesafe ile kılındı

Karabük’te 2,5 ay aradan sonra ilk cuma namazı, havanın yağışlı olması dolayısıyla camilerde ve kapalı spor salonlarında kılındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 14:53:57 -
Cuma namazı spor salonunda sosyal mesafe ile kılındı

Karabük’te 2,5 ay aradan sonra ilk cuma namazı, havanın yağışlı olması dolayısıyla camilerde ve kapalı spor salonlarında kılındı.


Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ie mücadele kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda açık alanlarda kılınması planlanan Cuma Namazı camilerde ve kapalı spor salonlarında kılındı. Karabük’te belirlenen noktalardan biri olan Hasan Doğan Spor Kompleksi’nde de namaz öncesi 1.5 metre mesafeler belirlendi. Vatandaşlar kendi getirdikleri seccadeleri sosyal mesafe alanlarına sererek namaz kıldı. Polis ekipleri namaz için gelenlere uyarılarda bulunurken maskesiz ve seccadesiz kimseyi alana almadı. Kılınan namazın ardından mesafeye göre alandan çıkış yapıldı.

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