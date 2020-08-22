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Yerel Cuma namazı sırasında bayılan genci son anda yakaladı
Yerel

Cuma namazı sırasında bayılan genci son anda yakaladı

Bursa’da Cuma namazı sırasında kameraya ilginç görüntüler yansıdı. Namaz kılarken bayılan bir genci arkasında saf tutan diğer vatandaş yere düşmeden yakaladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-22 10:45:00 - 2020-08-22 10:49:53

İlginç görüntülerin adresi Bursa’nın İnegöl ilçesi. İlçede bulunan İbrahim Hakkı Hz. Camisi'nde Cuma namazı için safa geçen bir genç namaz sırasında rükûdan kalktığı sırada bir anda baygınlık geçirerek geriye düştü.

O esnada baygınlık geçiren gencin arkasındaki safta bulunan Erdal Kaydı adlı vatandaş durumu farkedince hemen namazı bozarak genci yere düşmeden yakaladı. O anları ise camiinin içinde bulunan güvenlik kameraları anbean kaydetti.

Bayılan genci yere düşmeden tutarak daha kötü bir durumdan kurtaran Erdal Kaydı adlı vatandaş olayın ardından şunları söyledi;

"İkinci rekata kalmıştık rukuye eğilip kalktığımız sırada çocuğun 3 adım geriye geldiğini fark ettim. Baktım çocuk yere düşecek namazımı bırakayım yoksa çocuğumu yakalayım düşünürken çocuğu yakalamam daha mantıklı dedim. Namazı bozup çocuğu son anda yakaladım. Baktım baygınlık geçiyor bende kendisine bir tokat attıktan sonra hemen kendisine geldi. Sonra namaza kaldığımız yerden devam ettik. Namaz sonrası kendisi hemen gittiği için soramadık olayı. Allah korusun tutmasaydım belkide daha kötü olacaktı olay böyle gerçekleşti."

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