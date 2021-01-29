Cuma namazı saati | 29 Ocak Cuma namazı vakti kaçta?

Cuma namazının saatleri, geç kalmak istemeyen vatandaşlar için bir merak konusu oluyor. Bütün vatandaşlar "cuma namazı saat kaçta?" sorunun cevabını arıyor. Cuma namazı ne zaman kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Konya, Diyarbakır, Muğla cuma ezanı vakitleri. Diyanet namaz vakitleri il il...

Cuma namazının müminler için yeri ayrıdır. Bununla birlikte Cuma gününü dualar ve hayırlarla geçirmek isteyen müslümanların yapması gerekenlerin başında namazlarını aksatmaması geliyor. Özellikle de fazileti bol olan Cuma namazını. İşte 29 Ocak cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saati kaçt? Cuma namazı saat vakti

İstanbul cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? İstanbul’da cuma namazı saati 13:22

Ankara cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Ankara'da cuma namazı saati 13:07

İzmir cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? İzmir’de cuma namazı saati 13:30

Bursa cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Bursa’da cuma namazı saati 13:22

Antalya cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Antalya’da cuma namazı saati 13:16

Samsun cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Samsun’da cuma namazı saati 12:53

Mersin cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Mersin’de cuma namazı saati 13:00

Muğla cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Muğla’da cuma namazı saati 13:25

Mardin cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Mardin’de cuma namazı saati 12:36

Malatya cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Malatya’da cuma namazı saati 12:45

Konya cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Konya’da cuma namazı saati 13:09

Diyarbakır cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Diyarbakır’da cuma namazı saati 12:38

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Bu hafta hutbenin konusu ne?

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan, 29 Ocak 2021 tarihli ve Hayvanlara Merhamet: Dini ve İnsani Sorumluluğumuz konulu cuma hutbesi.

﷽

وَمَامِنْدَٓابَّةٍفِيالْاَرْضِوَلَاطَٓائِرٍيَط۪يرُبِجَنَاحَيْهِاِلَّٓااُمَمٌاَمْثَالُكُمْۜ.

وَقَالَرَسُولُاللّٰهِصَلَّياللّٰهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ:

فِىكُلِّكَبِدٍرَطْبَةٍأَجْرٌ.

HAYVANLARA MERHAMET:

DİNÎ VE İNSANÎ SORUMLULUĞUMUZ

Muhterem Müslümanlar!

Bir gün Peygamber Efendimiz, çölde susuz kalan bir köpeğe kuyudan ayakkabısına su doldurup içiren bir adamın Allah’ın rızasını kazandığını ve günahlarının bağışlandığını anlatmıştı. Ashâb-ı kirâm, “Ey Allah’ın Resûlü! Hayvanlara yaptığımız iyilikler için de mi sevap var?” diye sorunca Peygamberimiz şöyle buyurmuştu: “Her canlıya yapılan iyilikte sevap vardır.”[1]

Bir başka gün ise Peygamberimiz (s.a.s), bir kediye kızıp onu hapseden ve açlıktan ölmesine göz yuman bir kadının Allah’ın azabını hak ettiğini anlatmıştı. Zavallı hayvana yaşama hakkı tanımayan merhametsiz kadının, Cenâb-ı Hakk’ın gazabına uğradığını ifade etmişti.[2] Zira her canlıya yapılan eziyetin de bir günahı ve ilâhî cezası vardı.

Aziz Müminler!

Kâinattaki her varlık gibi, hayvanlar da Yüce Allah’ın varlığına ve kudretine delil olarak anlam taşır. En küçüğünden en büyüğüne kadar her hayvan, Allah’ın eseri olarak değerlidir ve O’nun tarafından insana emanet edilmiştir. İnsanoğlu, hayvanlara karşı insaflı, şefkatli ve merhametli olmakla mükelleftir.

İslam, hayvanlara zulüm ve işkence anlamına gelen, onları yaratılış amacına aykırı biçimde zorlayan her türlü davranışı yasaklar. Resûl-i Ekrem (s.a.s), bir hadisinde bizi şöyle uyarır: “Hiçbir kimse yoktur ki bir serçeyi yahut ondan daha büyük bir canlıyı haksız yere öldürsün de Yüce Allah ona bunun hesabını sormasın!”[3]

Kıymetli Müslümanlar!

Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: “Yeryüzünde yürüyen hayvanlardan ve gökyüzünde iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi sizin gibi birer topluluktur.”[4] Evet, hayvanlar da tıpkı bizler gibi yeryüzünün sakinleridir. Onların da yaşama, korunma, barınma gibi temel hakları olduğunu unutmayalım. Varlık âlemine sevgi, şefkat ve ibret nazarıyla bakalım. Hiçbir canlıyı incitmeyelim. Özellikle kış şartlarında hayvanlara karşı daha duyarlı olalım. Dinî, vicdanî ve insanî sorumluluğumuzu yerine getirerek Rabbimizin rızasına talip olalım.