Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat? Cuma namazına nasıl niyet edilir? Cuma namazı saati, cuma namazı hutbesi dinlemek farz mı? Cuma namazı Müslümanların haftalık bayramıdır. Cuma namazına Rabbimiz ayrı bir önem vermektedir zira cuma gününe ilişkin Cuma Suresi mevcuttur. İşte cuma namazı kılınışı tarifi.

Cuma namazı nasıl kılınır?

Cuma namazı kaç rekattır. Cuma günü öğle vakti ezan okunduktan sonra önce dört rekat olan cuma namazının ilk sünneti kılınır.

Cuma namazının sünnetine nasıl niyet edilir?

Cuma namazı sünnetine niyet nasıl edilir? Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının ilk sünnetini kılmaya. Cuma namazının ilk sünnetinin kılınışı aynen öğle namazının ilk sünnetinin kılışını gibidir.

Cuma namazının ilk sünneti kılındıktan sonra caminin içinde müezzin bir ezana daha okur. İmam da mimbere çıkarak cuma namazının hutbesini okur. Hutbe okunduktan sonra müezzin kamet getirir ve cumanın iki rekat farzı kılınır. Cuma namazının farzına nasıl niyet edilir? Cuma namazı için niyet nasıl olur?

Cuma namazının farzına niyet nasıl edilir?

Cuma namazının farzına nasıl niyet edilir? Cuma namazının farzına niyet şöyle yapılır: “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazın farzını kılmaya uydum hazır olan imama” denilir ve imamla birlikte cuma namazının farzı kılınır. Cuma namazının farzınıdana sonra dört rekat cuma namazının son sünneti kılınır. Cuma namazının son sünneti nasıl kılınır? Cuma namazının son sünnetinin kılınışı da cuma namazının ilk sünneti gibidir. Cuma namazının son sünneti kılındıktan sonra cuma namazı tamlanmış olur. Bundan sonra dileyen dört rekat Zühri ahır son öğle ile iki rekat ise vakit sünneti kılar.