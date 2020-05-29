  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Cuma namazı kılınacak cami önleri yıkanarak temizlendi

Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları tarafından cuma namazı kılınacak camilerin bahçeleri yıkanarak, temizlendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 12:12:38 -
Cuma namazı kılınacak cami önleri yıkanarak temizlendi

Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları tarafından cuma namazı kılınacak camilerin bahçeleri yıkanarak, temizlendi.


Korona virüsü (Covit-19) salgın ile mücadele kapsamında yoğun bir çalışma sürdüren Bilecik Belediyesi, vatandaşların sağlıklı bir ortamda ibadetlerini yapmaları için cuma namazı kılınacak bütün camilerin bahçelerini yıkadı. Ayrıca, salgın ile mücadele çalışmaları kapsamında ayrıca şehirdeki bütün cami ve mescitler Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı