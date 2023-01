Cuma namazı kaçta, saati? Diyanet ile Cuma namazı kılınışı! Cuma namazı kaç rekattır, nasıl kılınır? Cuma hutbesinin konusu

Müslümanlar için kutsal olarak sayılan Cuma günleri; cemaat hep birlikte namaz kılar. Öğle vakti kılınan Cuma namazı ortalama 1 saat sürmekle beraber, her ilde farklı zamanlarda kılınıyor. Cuma namazı için geri sayım başladı. Cuma namazını camide cemaatle eda edecek olanlar cuma namazının nasıl kılındığına yönelik araştırmalarını sürdürdü. Cuma namazları, bilindiği gibi Diyanet İşleri'nin yayınladığı namaz vakitleri takvimine göre kılınmaktadır. Peki, "Cuma namazı kaç rekattır, nasıl kılınır, hangi sureler ve dualar okunur?" İşte cuma namazı kılınışı...13 Ocak Cuma il il namaz saatleri... 13 Ocak 2023 bu haftaki cuma hutbesinin konusu ve metnin tamamı.

Cuma hutbesi 13 Ocak 2023 yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca hazırlanan bu haftaki cuma hutbesinin konusu, 'En Güzel İsimler Allah'a Aittir' olarak belirlendi. Cuma namazı ibadetlerini idrak etmek üzere camilere gelen Müslümanlara kıymetli bilgilerin aktarıldığı cuma hutbesinde; "Hikmet nazarıyla baktığımızda kâinatın yaratıcısı olan Cenâb-ı Hakkın isim ve sıfatlarının yansımalarını her yerde görürüz. Rabbimizin güzel isimlerinden ilham alarak hayatımızı tanzim ederiz." ifadeleri yer aldı.

iyanet İşleri Başkanlığı, 13 Ocak tarihli cuma hutbesinin konusunu ve metnini internet adresinden erişime açtı. Din Hizmetleri Yüksek Kurulu tarafından hazırlanan, 'En Güzel İsimler Allah'a Aittir' konulu cuma hutbesinin metninde, Allah’a teslimiyetin göstergesi olan ibadet, salih amel ve güzel ahlak vurgusu yapıldı. Öte yandan Allah'ı ve Hz. Peygamberi (s.a.s) ve İslam’ı çocuklara öğretmenin öneminden de bahsedildi.

EN GÜZEL İSİMLER ALLAH’A AİTTİR

Muhterem Müslümanlar!

Hutbemin başında okuduğum İhlâs suresinde Yüce Rabbimiz kendisini bize şöyle tanıtmaktadır: “De ki, Allah tektir. Allah Samed’dir; hiçbir şeye muhtaç değildir, her şey O’na muhtaçtır. Ondan çocuk olmamıştır, kimsenin babası değildir. Kendisi de doğmamıştır, kimsenin çocuğu değildir. O’nun hiçbir dengi yoktur.”

Aziz Müminler!

Allah Teâlâ, âlemlerin Rabbidir. Göklerin ve yerin mülkü O’na aittir. Yaratan O’dur, yaşatan O’dur, yöneten O’dur.

Allah, Kadîm’dir, ezelîdir, varlığının başlangıcı yoktur. O, Bâkî’dir, ebedîdir, varlığının sonu da yoktur. Allah, Semî’dir, Basîr’dir; her şeyi hakkıyla işiten ve görendir.

Allah Gafûr’dur; mağfireti boldur. Vedûd’dur; sevgisi çoktur. Rezzâk’tır; kullarına nice temiz ve güzel nimetler bahşedendir. Hafîz’dir, merhametine sığınanları koruyandır. Tevvâb’dır; tövbeleri kabul edendir. Afüv’dür; bağışlanma dileyenleri affedendir. İsyan ve günahta ısrar edenlere karşı ise azabı çetindir.

Kıymetli Müslümanlar!

Allah, Kâdir’dir; sonsuz güç ve kuvvet sahibidir. Allah, Muhyî ve Mümît’tir; şu kısacık imtihan dünyasında hangimizin daha güzel işler yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Öldükten sonra hepimizi diriltecek, yapıp ettiklerimizden hesaba çekecek, herkese hak ettiğinin karşılığını eksiksiz verecektir.

Değerli Müminler!

Hikmet nazarıyla baktığımızda kâinatın yaratıcısı olan Cenâb-ı Hakkın isim ve sıfatlarının yansımalarını her yerde görürüz. Rabbimizin güzel isimlerinden ilham alarak hayatımızı tanzim ederiz. O’nun eşsiz eserlerinden ibret alır, سُبْحَانَ اللّٰهِ diyerek Rabbimizi tesbih ederiz. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ zikriyle O’nun ikram, ihsan ve nimetlerine hamdederiz. اَللّٰهُ اَكْبَرُ diyerek O’nun yücelik ve azametini ikrar ederiz. لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ “Allah’tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur.” cümlesiyle acziyetimizi dile getiririz. الْوَكِيلُ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ “Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.” sözüyle her hal ve şartta O’na tevekkül ederiz. Yüce Rabbimizin فَاذْكُرُون۪ٓي اَذْكُرْكُمْ “Siz beni anın ki ben de sizi anayım.” ayeti gereğince her işimize Allah’ın adıyla başlarız. Gönlümüzden bir niyet geçtiğinde “İnşallah!” der, Allah’ın dilemesi olmadan hiçbir şeyin gerçekleşmeyeceğini beyan ederiz. Tebrik ve takdirlerimizi “Mâşallah! Bârekallah!” diyerek ifade ederiz. Yola çıkarken, yolcu ederken sevdiklerimizle “Allah’a ısmarladık” diyerek vedalaşırız.

Aziz Müslümanlar!

Yüce Rabbimizi kendisini bize tanıttığı gibi tanıyalım. Son nefesimize kadar O’na verdiğimiz söze sadık kalalım. Allah’a teslimiyetimizin göstergesi olan ibadet, salih amel ve güzel ahlakımızla ömrümüzü bereketlendirelim. Yolumuz tevhid ve vahdet, istikametimiz Rabbimizin rızasını kazanmak olsun.

Kıymetli Kardeşlerim!

Hutbemi bitirirken önemli bir hususu hatırlatmak istiyorum. Bildiğiniz üzere “Kur’ân-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler” dersleri okullarımızda seçmeli olarak okutulmaktadır. 2023-2024 eğitim öğretim yılı için okullarımızdaki ders seçimleri başlamıştır. Yavrularımızın bu dersleri seçmeleri için gerekli hassasiyeti gösterelim. Ciğerparelerimizin, Rabbimizi, Peygamberimizi, kitabımızı, hâsılı yüce dinimiz İslam’ı öğrenmelerinin en kıymetli sorumluluğumuz olduğunu unutmayalım.

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI?

Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

*Namaza başlarken ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama." diyerek Cuma namazını kılmak için niyet ederiz. Ardından "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getilir ve namaza başlanır.

*Tekbirden sonra elleri bağlanır ve sessizce Sübhaneke okunur. Sübhaneke'den sonra bir şey okunmaz ve imam dinlenir.

*İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve ardından doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

*"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkılır ve ikinci rekâta başlanır. Ayağa kalktıktan sonra eller bağlanır ve hiçbir şey okunmadan imam dinlenir.

*İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

*Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata oturulur ve Ettehiyyâtü, Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüz sağa çevrilir ve "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" denilerek selam verilir. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

Cuma namazı kılarken okunacak dualar ve sureler şöyle sıralanabilir:

Sübhaneke,

Ettehiyyatü,

Allahümme Salli,



Allahümme Barik,

Rabbena Atina,

Rabbenağfirli

Fatiha,

Tebbet,

İhlas,

Felak,

Nas sureleri.

13 OCAK 2023 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

13 OCAK 2023 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da bugün Cuma namazı saat 13.18'de kılınacak.

13 OCAK 2023 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

13 OCAK 2023 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da bugün Cuma namazı saat 13.02'de kılınacak.

13 OCAK 2023 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir'de bugün Cuma namazı saat 13:25'de kılınacak.

13 OCAK 2023 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bursa'da bugün Cuma namazı saat 13.17'de kılınacak.

NAMAZ KILDIKTAN SONRA TESBİH ÇEKMEK FARZ MI SÜNNET Mİ?

NAMAZ KILDIKTAN SONRA TESBİH ÇEKMEK FARZ MI SÜNNET Mİ?

Günümüzde camilerde ya da evlerde alışkanlık haline getirmeye çalıştığımız namaz tesbihatı ile ilgili merak edilen konulardan birisi de Peygamber Efendimiz (SAV)'in döneminde tesbihatın nasıl yapıldığıyla ilgilidir. Dini kaynaklara bakıldığında Peygamberimiz ve ashabının farz namazları kıldıktan sonra tekbir ve tesbih gibi bazı faziletli zikirleri yüksek sesle okudukları bilinmektedir. Öyle ki Abbâs (r.a.); insanların Efendimiz (SAV)'in zamanında farz namazı kıldıktan sonra yüksek sesle zikrettiklerini haber vermiş, “Ben bu sesi işitir işitmez, insanların namazı bitirdiklerini anlardım.” demiştir. Yine aynı kişinin bir başka rivayetinde “Ben Peygamber (s.a.v.)'in namazı bitirdiğini tekbîr getirilmesinden anlardım.” demiştir. (Buhari, Ezan, 155)

CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR? NE ZAMAN BİTİYOR?

Buna bağlı olarak da, namazdan sonra tesbihat yapılmasının müstehp davranış olduğu görülmektedir. Bu tesbihatlar tek başına yapılabileceği gibi cemaat şeklinde de yapılabilir. Dolayısıyla buradan da tesbih çekmenin ya da dua okumanın farz değil ancak sünnet olduğunu görebiliriz. Uygulandığı takdirde fazilet kazanılan bu durum eğer yapılmazsa da günah değildir.

CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR? NE ZAMAN BİTİYOR?

Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıdaki cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

Değişik ve duygusal cuma günü mesajları

“Duadan bıkkınlık göstermeyiniz. Çünkü dua ile beraber olan hiç kimse helak olmamıştır.” Hayırlı Cumalar Hz. Ali (r.a.)

Kurumuş kütüğe bile nice çiçekler bahşeden Yüce Rabbim! Kuruyan yüreklerimizi de Rahmet yağmurlarınla yeşert. Cumamız Mübarek Olsun.

Küçük bir çocuk olsa, tövbe kapısından girmeye yaşım tutmasa daha… Hiç bulaşmamış olsam dünyanın kirine, pasına. Açsam kollarımı, koşsam Kabe’nde. Hayırlı cumalar dilerim.

Rabbim Seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennet te gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun ne de dostlar unutulsun. Cumanız Mübarek Olsun…

Ya Rabbi !!! Kötü gecenin, kötü günün, kötü arkadaşın, kötü komşunun, kötü insanların kötülüklerinden, Sana sığınırız.

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla... Gece ve gündüzde barınan her şey O’nundur. O, her şeyi işitmekte, bilmektedir. [En'âm Suresi, 13]

Bilesiniz ki, Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Onlar iman etmiş ve Allah'a karşı gelmekten sakınmış olanlardır. Yûnus, 10/62-63 Hayırlı cumalar

Allah herkesin gönlüne göre versin çok adaletli bir duadır..! Umudunuz daim, dualarınız kabul olsun güzel insanlar. Hayırlı Cumalar.

“ALLAH'IN rahmetinin izlerine bir bak: Toprağa ölümünün ardından nasıl can veriyor! İşte ölüleri diriltecek olan da O’dur. O’nun her şeye gücü yeter.” Rûm, 30/56