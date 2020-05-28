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Cuma namazı için evden seccade götürülecek mi?

Binlerce Müslüman tarafından "Cuma namazında seccade getirilecek mi?" sorusu araştırılıyor. Peki ama sosyal mesafenin korunacağı ve namazların kılınmaya başlanacağı bu Cuma günü, seccadeler evden getirildiğinde ne gibi kurallara uyulacak? İstanbul ve Ankara Cuma günü kılınacak olan namaz için hangi hazırlıkları yaptı? Cuma namazında maske takılacak mı? İşte bütün bu soruların cevabı ve Cuma namazına ilişkin yapılan açıklamaların detayları...

Yeniakit Publisher
2020-05-28 19:40:00 -
Cuma namazı için evden seccade götürülecek mi?

Korona virüs nedeniyle 16 Mart tarihinden beri kapalı olan cami ve mescitler 2.5 ay sonra cuma namazıyla toplu halde ibadete açılıyor. Camilerin yanı sıra meydan ve stadyumlar başta olmak üzere açık alanlarda da cuma namazı kılınacak. Sterilizasyon işlemlerine erken saatlerde başlandı ve namaz sonunda da bu işlemler tekrar edilecek. Dezenfeksiyon işlemlerinde Sağlık Bakanlığından onaylı bakteri, virüs ve mantar gibi bulaşıcı hastalıklara karşı dezenfekte özelliği bulunan ve insana zarar vermeyen ürünler tercih edildi.

Bunun dışında gelen kişilerin belli kurallara uygması gerekecek.

  • Maske takılacak
  • Seccadeler evden kişisel olarak getirilecek
  • Abdestler evde alınacak
  • Saflar arasındaki sosyal mesafe korunacak
  • Hasta olanlar namaza gelmeyecek
  • Selamlaşmalar olmayacak
  • Namaz alanına kontrollü girilip çıkılacak

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı'nın açıklaması

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, cuma günü namaza gelecek vatandaşlara maske takmaları gerektiğini hatırlatarak, "Hamdolsun özlemle beklediğimiz camilerimize kısıtlı da olsa kavuşuyoruz. İnşallah en kısa sürede hayatımız ve camilerle buluşmamız tamamen normale döner" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla 65 camide temizlik çalışması ve dezenfeksiyon işlemi yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, aralarında Kocatepe, Hacı Bayram, Ahmet Hamdi Akseki, Melike Hatun ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde yer alan Beştepe Millet Camisi'nin de bulunduğu başkentin tarihi ve simge camilerinde gerçekleştirilen dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:

"Camilerimizin temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları konusunda çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Ankaramızda 3 bin 11 cami var. Bunlardan 1684'ü merkez ilçemize bağlı. Çevre ilçelerimizde de 1327 camimiz var. Bunlardan 7 tanesi A grubu cami olarak belirlediğimiz camiler ve bu 7 camiden başlayarak 65 caminin temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını tamamlayacağız. Ayrıca camilerimizin içinde de dezenfeksiyon çalışmaları yaptık. Cuma namazına gelen vatandaşlarımıza tek kullanımlık seccade ve maske dağıtımı da gerçekleştireceğiz." dedi.

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