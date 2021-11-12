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İSLAM Cuma hutbesine yetişemedim cuma namazım kabul olur mu?
İSLAM

Cuma hutbesine yetişemedim cuma namazım kabul olur mu?

Cuma hutbesine yetişemeyenin namazı kabul olmaz mı? Cuma namazına giden ve hutbeye yetişemeyenler namazların geçerli olup olmadığını merak ediyor. Peki, Cuma hutbesine yetişemeyen ne yapmalı?

Yeniakit Publisher
2021-11-12 11:49:00 -
Cuma hutbesine yetişemedim cuma namazım kabul olur mu?

Müslüman erkekler Cuma günleri camilere ve mescitlere akın eder. Bu anlamlı ve güzel günde camiye gidenler ancak Cuma hutbesini kaçıranlar namazlarının kabul olup olmayacağını araştırıyor.

Cuma namazının hükmü nedir?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılına gelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

Cuma hutbesine yetişemedim cuma namazım kabul olur mu?

Cuma namazında hutbe, namazın sahih olmasının şartlarından biridir. Hutbe okunmadan kılınan bir cuma namazı sahih değildir. Bu nedenle hutbe okunurken en az bir erkeğin hazır bulunması gerekir. Ancak cuma kılabilmek için hutbeye yetişmek ve dinlemek şart değildir. Buna göre, mazeretine binaen okunan hutbeye yetişemeyen veya hutbeyi duymayan kişinin kıldığı cuma namazı sahih olur. Hutbeyi dinlemeye yetişemeyen kimse, cuma namazının ikinci rekâtına bile yetişse, imam selam verdikten sonra ayağa kalkıp bir rekât daha kılarak cuma namazını tamamlar (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 63).

Cuma namazına gidemeyenler ne yapmalı? Cuma namazına gitmeyen dinden çıkar mı?
Cuma namazına gidemeyenler ne yapmalı? Cuma namazına gitmeyen dinden çıkar mı?

İSLAM

Cuma namazına gidemeyenler ne yapmalı? Cuma namazına gitmeyen dinden çıkar mı?

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