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Cuma günü okunacak istek duaları

Müslümanların bayramı gibi kutlu bir günü, dua ve zikirlerle geçirmek, Allah'a yakın olmak hepimizin görevi. Bunların yanı sıra, isteklerimizi Allah'a dualarla yönlendirmenin de günüdür. İstek duaları nelerdir? Dilek duası nasıl edilir? Cuma günü çekilecek zikirler nelerdir?

06 Eylül 2019 Cuma 10:00
Cuma günü okunacak istek duaları

Müslümanların bayramı gibi kutlu bir günü, dua ve zikirlerle geçirmek, Allah'a yakın olmak hepimizin görevi. Bunların yanı sıra, isteklerimizi Allah'a dualarla yönlendirmenin de günüdür. İstek duaları nelerdir? Dilek duası nasıl edilir? Cuma günü çekilecek zikirler nelerdir?

  • Cuma günü okunacak dilek duası : Cuma günü akşam ezanına 45 dakika kala “Ya Meliki Muktedir sin Allah’ım bana yardım et” ismini (100) defa tekrarlayıp sonrada dileğini söyleyen kişi sıkıntıdan kurtulur ve derdine derman bulur.

 

  • Hasta olanların cuma günü yapacakları zikir: Cumâ günü namazdan önce abdestli, elbisesi temiz ve kalbinden dünyâ düşüncelerini çıkarmış olarak iki yüz kerre “Yâ Allahü el-mahmûdü fî fiâlihi” derse, Allahü teâlâ onun hastalığına şifâ verir.

 

  • Cuma günü sabah namazından önce Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh, okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa günahları affolur. [İbni Sünni]

Cuma günü okunacak dua

Dileklerin gerçekleşmesi için çekilecek zikirler şu şekildedir;

- ''Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ hu''

Allah bana yeter. Ondan başka ibadete layık ilâh yoktur. (Tevbe,129)

- "Hasbbünallâhu veni'mel vekîl"

Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. (Al-i İmran, 173)

- "İyyake na'budü ve iyyake nestain"

Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım isteriz. (Fatiha, 5)

- "Velhamdü lillahi rabbil alemin"

Ve alemlerin rabbi olan Allah'a hamd olsun. (Fatiha,2 - En'am, 5)

 

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 10:00
  1. Cuma günü okunacak istek duaları
  2. Cuma günü okunacak istek duaları nelerdir?
  3. cuma günü edilen dualar
  4. cuma günü hangi dualar okunmalı
  5. cuma günü hangi zikirler çekilmeli
  6. cuma günü
  7. cuma gecesi okunacak istek duaları
  8. cuma günü okunan istek duası
  9. cuma günü 100 kere okunan istek duası
  10. cuma günü istek için okunan dua
  11. cuma günü okunacak istiğfar duası
  12. cuma günü okunacak sureler
  13. cuma günü okunacak dualar
  14. cuma günü okunacak salavatlar
  15. cuma günü okunacak hacet duası
  16. cuma günü okunacak zikirler
  17. cuma günü okunacak esmalar
  18. cuma günü okunacak zenginlik duası
  19. cuma günü okunacak dua ve sureler
  20. cuma günü okunan sure

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