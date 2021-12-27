Cuma günü okullar tatil mi? 31 Aralık Cuma okullar var mı?
31 Aralık Cuma okullar yarım gün mü? 2021 yılının son haftasına girildi. Öğrenciler ise cuma günü yani 31 Aralık’ta okulların tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Cuma günü okullar yarım gün mü olacak? 31 Aralık Cuma okullar olacak mı?
2022 yılı için geri sayım başlarken öğrenciler 31 Aralık Cuma günü okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Cuma günü okullar olacak mı?
Cuma günü okullar tatil mi? 31 Aralık Cuma okullar var mı?
Öğrencilerin pek çoğu 31 Aralık Cuma günü okulların olup olmayacağını araştırıyor. 31 Aralık günü remi tatil değildir. Bu sebeple Cuma günü okullar her zamanki gibi eğitim-öğretime devam edecek. 1 Ocak ise resmi tatiller arasında yer alır. 2022 yılının ilk günü ise cumartesi gününe denk geliyor.
2022 resmi tatilleri
1 Ocak Yılbaşı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
1 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi
2 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün
3 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün
4 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
8 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi
9 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün
10 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün
11 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün
12 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün
15 Temmuz Demokrasi Bayramı
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı