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Eğitim Cuma günü okullar tatil mi? 31 Aralık Cuma okullar var mı?
Eğitim

Cuma günü okullar tatil mi? 31 Aralık Cuma okullar var mı?

31 Aralık Cuma okullar yarım gün mü? 2021 yılının son haftasına girildi. Öğrenciler ise cuma günü yani 31 Aralık’ta okulların tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Cuma günü okullar yarım gün mü olacak? 31 Aralık Cuma okullar olacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-12-27 17:48:00 -
Cuma günü okullar tatil mi? 31 Aralık Cuma okullar var mı?

2022 yılı için geri sayım başlarken öğrenciler 31 Aralık Cuma günü okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Cuma günü okullar olacak mı?

Cuma günü okullar tatil mi? 31 Aralık Cuma okullar var mı?

Öğrencilerin pek çoğu 31 Aralık Cuma günü okulların olup olmayacağını araştırıyor. 31 Aralık günü remi tatil değildir. Bu sebeple Cuma günü okullar her zamanki gibi eğitim-öğretime devam edecek. 1 Ocak ise resmi tatiller arasında yer alır. 2022 yılının ilk günü ise cumartesi gününe denk geliyor.

2022 resmi tatilleri

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi

2 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün

3 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün

4 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

8 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi

9 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün

10 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün

11 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün

12 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Yarın hangi illere okullar tatil? Yarın okullar tatil mi 28 Aralık Salı
Yarın hangi illere okullar tatil? Yarın okullar tatil mi 28 Aralık Salı

Eğitim

Yarın hangi illere okullar tatil? Yarın okullar tatil mi 28 Aralık Salı

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