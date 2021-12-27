2022 yılı için geri sayım başlarken öğrenciler 31 Aralık Cuma günü okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Cuma günü okullar olacak mı?

Cuma günü okullar tatil mi? 31 Aralık Cuma okullar var mı?

Öğrencilerin pek çoğu 31 Aralık Cuma günü okulların olup olmayacağını araştırıyor. 31 Aralık günü remi tatil değildir. Bu sebeple Cuma günü okullar her zamanki gibi eğitim-öğretime devam edecek. 1 Ocak ise resmi tatiller arasında yer alır. 2022 yılının ilk günü ise cumartesi gününe denk geliyor.

2022 resmi tatilleri

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi

2 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün

3 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün

4 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

8 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi

9 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün

10 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün

11 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün

12 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı