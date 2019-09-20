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Cuma günü kuran okumak

Müslüman bayramını hakkıyla yerine getirenlere selâm olsun... Cuma günü hangi ibadetler yapılmalıdır? Cuma günü hangi dualar edilmelidir? Cuma günü kur'an okumanın faziletleri nelerdir? Detaylar haberimizde...

20 Eylül 2019 Cuma 12:56
Cuma günü kuran okumak

Müslüman bayramını hakkıyla yerine getirenlere selâm olsun... Cuma günü hangi ibadetler yapılmalıdır? Cuma günü hangi dualar edilmelidir? Cuma günü kur'an okumanın faziletleri nelerdir? Detaylar haberimizde...

Mü’minlerin bayramı ve haftanın günlerinin en hayırlısı olan, pek çok hususiyete sahip Cuma gününün fazîlet ve bereketlerinden istifade edebilmek, bu güne mahsus namazı kılmanın yanında, gününün sünnet ve müstehablarına riayetle mümkün olur. Bu sünnetlerden biri de, Kur’ân-ı Kerîm okumaktır. Özellikle de Kehf sûresi...

Cuma günü yapılan her ibadetin fazlasıyla sevap olmasının yanı sıra, Kehf sûresini okumak, insana ayrı bir afiyet kazandırır. İbni Abbâs (r.a.) ve Ebû Hureyre (r.a.)'dan rivâyet edildiğine göre, Rasûlüllâh (s.a.s) şöyle buyurdu:

“Her kim Cuma gecesi veya günü Kehf Sûresi’ni okursa, o kişiye okuduğu yerden Mekke-i Mükerreme’ye kadar ulaşan bir nûr ihsân edilir. Bir dahaki cumaya ve üç gün fazlasına kadar (yapacağı günahlar) kendisi için bağışlanır. Sabaha kadar yetmiş bin melek kendisine salât eder. Bütün hastalıklardan, özellikle karın tümörü, verem, alaca ve cüzzam dertlerinden, bir de Deccâl’ın fitnesinden kendisine âfiyet verilir.” ( Deylemî; Zebîdî, el-İthâf: 3/291-292; Ğazâlî, el-İhyâ, 1/548; Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, No. 8929, 6/257.)

Cuma günü okunacak istek duaları

Müslüman kişi cuma gününü iyi değerlendirmelidir. Bugünde bolca dua ve selavat getirilmesi gerekir. Bunların yanı sıra güzel söz, ahlak ve davranışlarda bulunmak ve fazlasıyla özen göstermek gerekir. 

Yapılan yanlışların ya da pişman olunan davranışların tövbesi, öncelikle kalpten geçer. Bugünün fazileti aklınıza geldiğinde bugünün fazileti ile, kırılan kalplerin tamirinin yapılması gerekir. 

Cuma günü okunacak dua

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 12:56
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  2. cuma günü ne zaman kuran okunur
  3. cuma vakti kuran okunur mu
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  5. kehf suresi dilek için
  6. kuranı kerimin faziletleri
  7. cuma günü kuranı kerim okumanın fazilet
  8. cuma günü kuranı kerim okumanın faziletler
  9. hadisi şerif
  10. cuma sünnetleri
  11. cuma günü hediyeleşmek
  12. cuma günü yapılacak sünnetler

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