Cuma günü hangi sureler okunur? Cuma günü okunması sünnet olan sure ve dualar

Cuma günün önemi Hazreti Peygamberimiz (s.a.v) şöyle açıklıyor:

"Güneşin doğduğu en hayırlı gün cumadır; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır; kıyamet de cuma günü kopacaktır." (Müslim, Cum'a, 18)

Hadis-i şeriflerde Cuma günü bir kimse temizlik yapıp, Cuma namazını kılarsa; iki Cuma arasında işlemiş olduğu günahların affedileceği müjdesi verilmiştir.

Böyle mübarek bir Cuma gününde hangi sureler okunur? Cuma günü okunması sünnet olan sureler hangileridir?

Peygamber Efendimiz (s.a.v), “Cuma günleri sabah namazında Secde ve İnsan (Dehr) surelerini okurdu.” (Buhari, Cuma 10; Müslim, Cuma 65)

Bazen “Cuma namazının birinci rekatında Cuma suresini, ikinci rekatında Münâfikun suresini okumuştur.” (Müslim, Cuma 61; Ebû Dâvud, Salât 234,236 )

Bazen de “İkinci rekatında Munâfikun sûresi yerine Ğaşiye suresini okumuştur.” (Müslim, Cuma 63; Ebû Dâvud, Salât 234,236)

Ayrıca, Peygamberimiz (s.a.v)'in “Cuma namazında A’lâ suresi ile Ğâşiye surelerini okuduğu” da rivayet edilmiştir. (Müslim, Cuma, 62; Ebû Davud, Salat, 234, 236, 242; Nesai, Cuma 39)

Şunu belirtmekte fayda var ki, namazlarda özel olarak belirli sureler okunmaz. Peygamber Efendimiz, yukarıdaki hadislerde geçen sureleri sürekli olarak değil, diğer surelere nazaran daha sık okurdu. Alimler de bu surelerin okunmasını müstehap görmüşlerdir.

Peygamber Efendimiz şöyle buyurur:

“Cuma günü içinde öyle bir vakit vardır ki, Müslüman bir kul namaz kıldığı halde o vakte rastlar da Allah'tan bir şey dilerse, muhakkak Allah onun dileğini yerine getirir." (Buhari, Cum'a 37, Talak 24, Da'avat 61; Müslim, Cum'a 13)

Cuma günü bol bol Allah’ı zikretmek, O’na dua etmek ve Peygamberimize salavat getirmek gerekir. Nitekim bir ayet-i kerimede "Gerçekten Allah ve melekleri Peygambere salât ederler, O'nu överler. Ey iman edenler! Siz de O'nu övün ve O'na salât ve selam edin, O'na gönülden teslim olun." beyan buyrulmuştur. (Ahzâb, 56)

Bir hadis-i şerifte Cuma günü okunacak sure ve dualar ile ilgili şöyle buyrulmuştur:

“Kim cuma namazından sonra -konuşmadan ve kalkmadan- ihlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini yedişer defa okursa Allah Teâlâ onu gelecek cumaya kadar, zarar verici şeylerden muhafaza buyurur.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 8954; Ali el-Müttakî, II, 648/4985)