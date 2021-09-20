Çukur'un Ayşe'si İrem Altuğ'dan iğrenç açıklama: İki kocamla birlikte yaşıyorum

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Hergün yeni bir ahlaksızlıkla gündeme gelen magazin dünyasında, kadim Anadolu kültürü ile örf ve adetleri ayaklar altına alınıyor. Söz konusu çevrelerdeki gayr-i meşru ilişkiler zinciri, akılalmaz boyutlara ulaştı. Prime time kuşağında televizyon dizileri aracılığı ile evlere girip, masum ve örnek insanlar gibi sunulan kişilerin hayatlarının perde arkasında mide bulandıran rezillikler barınıyor. Vatandaşlardan elde ettikleri reytinglerle ceplerini dolduran bu kişiler, ahlak dışı yaşam tarzları ile Türk toplumu için büyük tehlike arz ediyor.

Yanındaki erkekler için 'kocalarım' dedi

Ahlaksızlık ve şiddet içerikli sahneleri ile bilinen "Çukur" adlı dizinin oyuncularından İrem Altuğ, bir röportajda kullandığı ifadelerle akıllara durgunluk verdi.

Altuğ'u bir motosikletin başında iki erkekle hareket etmek üzereyken yakalayan magazin muhabirleri kendisiyle röportaj yapmak istedi. İrem Altuğ, muhabirin "merhaba" sözüne, yanındaki erkekleri eli ile işaret ederek, "Bu benim kocam. Bu da eski kocam." ifadeleri ile karşılık verdi.

"Biz büyük bir aileyiz"

O esnada, Altuğ'un eski eşi olduğu öğrenilen kişi, "Biz büyük bir aileyiz." diyerek araya girdi. Daha sonra muhabir, Altuğ'a, "Neler yapıyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

İrem Altuğ, "Bir şey yapmıyorum yani. Kocalarımla birlikte yaşıyorum. Biz böyleyiz." şeklinde cevap verdi.

Altuğ'un yanındaki erkeklerin de bu iğrenç diyalog karşısında gülümseyerek keyif aldıkları gözlenirken, Altuğ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir kocam Afrika'da yaşıyor. Bir kocam burada. O da Amerika'ya gidecek."

İrem Altuğ'un bu sözleri izleyenlerin kanını dondururken sosyal medyada da tepkiler gecikmedi.