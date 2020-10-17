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Aktüel Çukurova'nın "can suyu" Ceyhan Nehri kartpostallık manzaralar sunuyor
Aktüel

Çukurova'nın "can suyu" Ceyhan Nehri kartpostallık manzaralar sunuyor

Yeniakit Publisher
2020-10-17 11:22:36 -
Çukurova'nın "can suyu" Ceyhan Nehri kartpostallık manzaralar sunuyor

OSMANİYE (AA) - Çukurova'nın bereketli tarım arazilerine "can suyu" olan, yeşil ve maviyi bir arada bulunduran Ceyhan Nehri, doğal güzelliğiyle görsel şölen sunuyor.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde doğan ve 500 kilometreyi aşan yolculuğun ardından Akdeniz'e dökülen Ceyhan Nehri, barındırdığı doğal güzelliklerle ilgi çekiyor.

Nehrin Osmaniye sınırları içinde kalan bölümünde oluşan adacıklar, yosunlar ve bölgeyi "barınak" edinmiş onlarca çeşit kuş türü, görenleri büyülüyor.

Drone ile görüntülenen Ceyhan Nehri, kartpostallık manzaralar sunuyor.

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