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Çukurova’da stratejik plan kabul edildi

Çukurova Belediye Meclisi, Çukurova Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planını kabul etti.

25 Ağustos 2019 Pazar 13:50
Çukurova’da stratejik plan kabul edildi

Çukurova Belediye Meclisi, Çukurova Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planını kabul etti.


Karar, olağanüstü toplanan Çukurova Belediye Meclisinde oy birliğiyle alındı. Kararın alınmasının ardından belediye meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Soner Çetin, “İkinci kez belediye başkanı seçilmemin haklı gururunu yaşarken, 5 yıl daha birlikte olmanın sevinci ve heyecanı içerisindeyim. Kaldığımız yerden yanlışlarımızı düzelterek, eksiklerimizi tamamlayarak sizlerden aldığımız güçle yolumuza devam edeceğiz. Çukurova’yı ve güzel insanlarını tanıyor olmam daha kolay ve etkili bir yönetimi beraberinde getirecektir” dedi.


Başkan Çetin; hedeflerin belirlendiğini, projelerin hazırlandığını belirterek, “Daha verimli 5 yıl geçirmek için çalışmalara başlamış bulunmaktayız. İlçemizde yaşayan halkın istekleri doğrultusunda hizmet vermek, ilçenin sorunlarını gidermek, sınırlı kaynakları etkin kullanmak için var gücümüzle çalışacağız” şeklinde konuştu.


Stratejik Plana destek verenlere teşekkür eden Başkan Soner Çetin şöyle devam etti:


“Geçen 5 yılda olduğu gibi şeffaf, hesap verebilen, güler yüzlü, her hafta düzenlenen halkın sorunlarına çözüm aradığımız Halk Günlerine devam edilerek katılımcı, sosyal belediyecilik anlayışı ile halkımızla birlikte ilçemizi çağdaş, küldür ve sanat etkinliklerinin, festival ve şenliklerin düzenlendiği, mutlu ve huzurlu bir kent yaratmanın gayreti içinde olacağız.”

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 13:50
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