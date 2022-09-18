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Ekonomi Çukurova Üniversitesi akademik personel alıyor
Ekonomi

Çukurova Üniversitesi akademik personel alıyor

Çukurova Üniversitesi’nin ilanla duyurulan birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlisi (ders verecek) ve araştırma görevlisi (50/d maddesi) alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-09-18 14:00:00 -
Çukurova Üniversitesi akademik personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- ALES’ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.

Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde, en az bir dilde Yükseköğretim

Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

4-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılır.

5-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

6-ALES puan türünün hesaplanmasında, atama yapılacak kadroya ilişkin puan türü dikkate alınacaktır.

SINAV TAKVİMİ

İlan Tarihi : 16.09.2022

Son Başvuru Tarihi : 30.09.2022 (mesai bitimi itibari ile)

Ön Değerlendirme : 04.10.2022

Sınav Giriş Tarihi : 06.10.2022

Sonuç Açıklama Tarihi : 10.10.2022

Başvuru Şekli : Şahsen veya posta

Sonuçların İlan Edileceği

İnternet Adresi : www.cu.edu.tr

Başvuru Yeri : İlan edilen kadro biriminin Fakülte

Dekanlıkları/Yüksekokul Müdürlükleri

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