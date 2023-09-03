Çukurova SİFED yardım istedi

Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ÇUKUROVA SİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kış, Hatay’ın ‘Acil Afet Bölgesi’ ilan edilmesinin yanı sıra vergi ve harç muafiyeti, borç ertelemesi, finansmana erişim gibi bir çok ekonomik desteğe ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

6 Şubat Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ağır yara alan Hatay ile dayanışmalarının ilk günden bu yana devam ettiğini dile getiren Başkan Kış, bu kapsamda geçtiğimiz günlerde ÇUKUROVA SİFED ile Doğu Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DASİFED) Başkanlar Kurulu ve Yönetim Kurulu üyelerinin yer aldığı toplantıya katıldı. Hatay’a gerçekleştirilen destekler, ziyaretler, duyarlılık ve sağduyu çabaları için iş dünyasına teşekkür eden Başkan Kış, Antakya Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirilen toplantının önemine işaret etti.

“Daha çok yardıma ihtiyacı var”

Toplantı kapsamında, Antakya’nın deprem nedeniyle adeta yok olmasından duyduğu üzüntüyü paylaşan Başkan Hüseyin Kış, “Toplumun tüm kesimlerinin destekleriyle ayakta kalmaya çalışan bir kentin bundan sonraki süreçte daha çok yardıma ihtiyacı olduğu açıktır. Kentte altyapıdan, yol, su, elektrik, doğalgaz ihtiyacına kadar, sanayici ve iş insanlarının işyerlerinin yeniden dizayn edilmesinden vatandaşın barınma, gıda, temizlik ve ulaşım sorununa dek yığınla çözülmesi gereken öncelikler bulunuyor” dedi.

Hatay’ın yeniden ayağa kalkması, yeniden inşası için enkaz kaldırma işlemlerinin bir an önce tamamlanmasının beklendiğini ifade eden Başkan Kış, “İşletmelerin, işyerlerinin, sanayi tesislerinin, fabrikaların ve KOBİ’lerin yeniden üretim, istihdam ve ihracata yönelmesi için daha fazla zaman kaybedilmemesi gerekiyor. Kentle olan iletişim bağlarının daha güçlü yapıya kavuşmasının yanı sıra havalimanının da bir an önce faaliyete geçmesi büyük önem taşıyor” diye konuştu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kentteki yağma ve hırsızlık olaylarının henüz bitmediğini, Serbest Bölge’nin bir cazibe merkezi haline getirilmesinin beklendiğini dile getiren Başkan Kış, şunları söyledi:

“Toplantı kapsamında Doğu Akdeniz’deki dernek ve federasyonların en az 3 ayda bir toplanarak görüş alışverişine ve destek çalışmalarına devam etmesi için çağrıda bulunuldu. Hatay’ın ‘Acil Afet Bölgesi’ ilan edilmesinin yanı sıra vergi ve harç muafiyeti, borç ertelemesi, finansmana erişim gibi bir çok ekonomik desteğe ihtiyaç duyulduğu vurgulanan toplantımız kapsamında okulların açılmasına kısa bir süre kala eğitim alanında da Türkiye ve dünya genelinde yeni açılımlar, yeni desteklerin olmasının öncelikleri paylaşıldı.”

Başkan Kış, toplantıdan çıkan sonuç raporu hazırlandıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Sonses Tv