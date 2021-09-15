Çukurova Isı, ABD’li Roberts-Gordon’un Avrupa üretim üssü oldu, ithalatı kesildi!

Anlaşma kapsamında Blackheat markalı borulu radyant sistemlerinin Türkiye’de üretim hakkını alan Çukurova Isı, aynı zamanda bu ürünleri; AB ülkelerine, İngiltere’ye ve çevre ülkelere de ihraç edebilecek. Şirket bu anlaşma ile Blackheat ithalatını da tamamen kesmiş oldu.

Çukurova Isı, Avrupa’nın Üretim Üssü Oldu

Çukurova Isı A.Ş., 30 yılı aşkın bir süredir Türkiye ve Orta Doğu distribütörlüğünü sürdürdüğü Amerikan Roberts Gordon LLC firması ile Blackheat markalı borulu radyant ısıtma sistemlerinin imalatına yönelik lisans anlaşması imzalayarak, firmanın “Avrupa Üretim Üssü” oldu. Roberts Gordon’ın Blackheat marka ürünlerinin tamamı bundan sonra Çukurova Isı tarafından Türkiye’de üretilecek, ihracatı da Türkiye’den yapılacak.

Üretim ve İhracat Hakkı Çukurova Isı’nın

Bu anlaşmayla birlikte daha önce ABD’den ithal ettiği Blackheat Borulu Radyant Isıtma Sistemlerini, Roberts-Gordon lisansıyla Gebze’deki fabrikasında üretecek olan Çukurova Isı, CE işaretli olan bu ürünleri aynı zamanda; AB ülkelerinin tamamına, İngiltere’ye ve Türkiye’nin çevresindeki ülkelere ihraç etme hakkını da elde etti.

Roberts-Gordon LLC. ile 30 yıl önce başlayan işbirliklerini bir üst seviyeye taşıyan anlaşmaya imza atan Çukurova Isı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad VARDAN şunları kaydetti:

“Roberts-Gordon LLC. ile 1991 yılında başlayan işbirliğimizi bugüne kadar başarılı bir şekilde sürdürdük. Şimdi de bu işbirliğimizi, Blackheat marka radyant ısıtma sistemlerinin ülkemizde üretilmesine dair imzaladığımız lisans anlaşmasıyla, bir üst seviyeye taşımanın mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz.”

“İthalatımız Kesildi, İhracatımız Artacak”

“Çukurova Isı olarak yıllardır komple ithal etmekte olduğumuz Blackheat radyant ısıtıcılarını bu anlaşma ile birlikte artık ithal etmeyeceğiz. Bunun yanı sıra Türkiye’de üreteceğimiz bu ürünleri ihraç ederek, ülkemizin ihracatına da önemli katkı sağlayacağız. Çünkü bu işbirliği kapsamında sadece Türkiye’de üretim hakkını almış değiliz, aynı zamanda bu ürünlerin; çevre ülkelere, AB ülkelerine ve İngiltere’ye ihracat hakkını da almış bulunuyoruz. Sonuçta ülkemizin dış ticaret açığının azalmasına vesile olacağımız için çok mutluyuz.”

İlk Ürünler 20 Eylül’de Piyasada

Artık yurt dışında kullanılan Blackheat ürünlerinin tamamının altında Çukurova Isı imzası olacağını vurgulayan VARDAN, anlaşmanın gerekleri çerçevesinde firmanın organizasyonunu geliştirerek, üretime başladıklarını, ilk ürünlerini 20 Eylül itibariyle piyasaya süreceklerini ifade etti.

Hedef 2023: Ciroyu 2 Katına Çıkarmak ve ABD’ye İhraç Etmek

Çukurova Isı’nın kısa vadeli hedefleri hakkında da açıklamalarda bulunan VARDAN, “2023 yılına kadar Blackheat markalı borulu radyant ısıtma sistemlerinin üretim ve satışını, dolayısıyla ciromuzu iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra ilerleyen günlerde önce AB ülkelerine, sonra da ABD’ye, yani ürünleri yıllardır ithal etmekte olduğumuz ülkeye de ihraç edebilmek en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor.

“Çukurova Isı’yı Dünyanın Üretim Üssü Yapmayı Hedefliyoruz”

Kısacası işbirliğimizin kapsamını hem ürün hem de miktar bazında genişleterek, Çukurova Isı’yı ve dolayısıyla da ülkemizi, bu alanda sadece Roberts-Gordon’un “Avrupa Üretim Üssü” değil, bunun da ötesinde dünyanın üretim üslerinden biri yapmayı hedefliyoruz.”

30 Yıllık Ticaretini Nitelikli Ortaklığa Dönüştürdü

Çukurova Isı, Türkiye’de doğal gazın kullanılmaya başlanmasının hemen ardından 1991 yılının başında, Amerika’nın borulu radyant ısıtma sektöründeki lider firması Roberts-Gordon’un ürünlerinin Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinde dağıtımı için distribütörlük anlaşması imzalayarak, doğal gaz sektörüne giriş yapmıştı. O günlerde Türkiye için tamamen ilk ve yeni olan bu teknoloji ile ısıtılması zor, büyük ve geniş hacimli yapıların ısıtılmasında yeni bir çığır açan Çukurova Isı, radyant ısıtma sistemleri konusundaki önderliğini ve liderliğini yıllar içinde yine alanında dünya markası olan uluslararası firmalarla yaptığı anlaşmalarla sürdürdü. Bu yeni işbirlikleriyle büyük ve kapalı hacim ısıtmasının yanında; stadyum, teras, pergola gibi açık alan ısıtmasında da birçok ürünün sektöre kazandırılmasında öncü oldu. Şimdi de Roberts-Gordon firmasıyla imzaladığı lisans anlaşması ile 30 yıllık ticaretini, nitelikli ortaklığa dönüştürdü ve CE işaretli Blackheat marka radyant ısıtıcıların, Türkiye’de üretilmesine karar verildi.

Roberts-Gordon ile uzun süreli işbirliğinin örnek bir ticari ilişki olduğunu ifade eden VARDAN, 30 yıllık süreçte ülkemiz adına elde edilen kazançları da sıraladı;

Radyant Okulu: Çukurova Isı

“ABD’de 1950’lerden beri kullanılan bu çevre dostu ısıtma sistemleri, ülkemize getirmeye başladığımız yıllarda yani doğal gazın Türkiye’de kullanılmaya başlandığı dönemde ülkemizde yeniydi ve hemen hiç kimse tarafından bilinmiyordu. Ülkemiz için oldukça yararlı olduğuna inandığımız bu sistemlerin yanlış kullanılmaması ve uygulanmaması için çok çaba sarf ettik. Geniş kitlelere proje ve uygulama eğitimleri verdik. Çok sayıda teknik eleman yetiştirdik. Adeta radyant ısıtma konusunda bir okul olduk.”

25 Bin Projede Ortalama Yüzde 35 Tasarruf

“Bizler, Çukurova Isı olarak Roberts-Gordon ile 30 yıl boyunca son derece seviyeli, samimi ve başarılı bir işbirliği içinde olduk. Bu süreçte ülkemizde yaklaşık 25 bin projenin çözüm ortağı olduk. Geriye dönük baktığımızda hem müşterilerimizin ısıtma ihtiyaçlarına yönelik ekonomik ve etkin çözümler sağlamış olmaktan ve hem de elde edilen doğal gaz tasarrufuyla ki, bunun ortalaması yüzde 35’ler civarındadır, ülke ekonomisine milyonlarca dolar katkı sağlamış olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Sonuçta yaptığımız titiz ve dikkatli çalışmalarla radyant ısıtma sistemlerinin ülkemizde iyi bir şekilde tanıtılmasına ve müşterilerimiz tarafından güvenilir bir şekilde kullanılmasına muvaffak olduğumuzu rahatlıkla ifade edebilirim. Hatta sadece borulu radyant ısıtma sistemleri konusunda değil, benzer ürünlerle ilgili de ülkemizde yeni bir sektörün oluşmasına büyük katkı sağladığımızı söyleyebilirim.

Şimdi de edindiğimiz tecrübelerin ışığında yıllardır ithal etmekte olduğumuz Blackheat borulu radyant ısıtma sistemlerini, Blackheat’in “Avrupa Üretim Üssü” sıfatıyla artık ülkemizde üretmeye başlamış bulunuyoruz. Radyant ısıtma alanında Roberts-Gordon’un ileri teknolojisi ile Çukurova Isı’nın güçlü mühendislik altyapısı ve geniş satış ağının birleşmesinin her iki şirketin başarısını artıracağına inanıyoruz. Roberts-Gordon ile yaptığımız yeni anlaşmamız, sektörümüze ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun.”