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Ekonomi Çukurova Havalimanı ihalesi 20 Kasım'a ertelendi
Ekonomi

Çukurova Havalimanı ihalesi 20 Kasım'a ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-10-24 08:49:03 -
Çukurova Havalimanı ihalesi 20 Kasım'a ertelendi

ANKARA (AA) - Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin yap-işlet-devret (YİD) modeli çerçevesinde yaptırılması, havalimanının işletilmesi ve devrine ilişkin ihale ertelendi.

DHMİ Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, daha önce 26 Ekim'de gerçekleştirileceği duyurulan söz konusu ihale 20 Kasım'a ötelendi.

Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin YİD modeliyle yaptırılmasının yanı sıra havalimanının işletilmesi ve devrini de kapsayan ihale, 20 Kasım saat 10.00'da DHMİ Genel Müdürlüğü binasında gerçekleştirilecek.


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