Çukurova Havalimanı 2022’de hizmete açılacak

Karaismailoğlu, Tarsus ilçesinde yapımı devam eden Çukurova Havalimanındaki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin 19 yıldır büyük bir ulaştırma ve haberleşme hamlesi gerçekleştirdiğini söyledi. Karaismailoğlu, projede 8 Ocak 2021’de yer teslimi yapılarak çalışmalara başlandığının bilgisini vererek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Birinci etabı inşallah 2022’de tamamlayarak, havalimanımızı hizmete açacağız. İnşallah 2022’de buraya uçakla ineceğiz. Yap-işlet-devret ihale usulü ile yapılacak üstyapı-terminal ve mütemmim yapılar- için görevli şirket toplamda 155 milyon avro yatırım yapacaktır. Bütün kamu özel iş birliği projelerinde olduğu gibi yapım için kamu bütçesinden hiçbir ödeme yapılmayacaktır. Ayrıca, ihaleyi kazanan firma havalimanı inşaatını bitirip hizmete aldıktan sonra işletme süresi boyunca toplam 297 milyon 100 bin avro kira bedelini devletimize ödeyecektir. İşletme süresinin ilk 12 yılıyla sınırlı kalmak kaydıyla 2 milyon 700 bin yolcu garantisi verilmiştir. Bu da mevcut yolcunun yarısı kadardır.”