  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi "Çukurova Ateşi" belgeseli Vodafone TV izleyicileriyle buluştu
Ekonomi

"Çukurova Ateşi" belgeseli Vodafone TV izleyicileriyle buluştu

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy: - "Vodafone TV servisimizle Türkiye'nin dört bir yanında müşterilerimize kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunmaya devam ediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-13 11:03:04 -
"Çukurova Ateşi" belgeseli Vodafone TV izleyicileriyle buluştu

İSTANBUL (AA) - Adana Demirspor-Adanaspor rekabetini anlatan "Çukurova Ateşi" belgeseli Vodafone TV izleyicileriyle buluştu.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone TV, futbolsever kullanıcıları için çok özel bir içeriğe ev sahipliği yapıyor.

RNZ Medya Grup tarafından hazırlanan 6 bölümlük "Anadolu'nun Futbol Efsaneleri" belgesel serisinin üçüncü bölümü "Çukurova Ateşi", Vodafone TV'de izleyicilerle buluştu.

Yönetmenliğini İlker Durmuş’un üstlendiği, spor spikeri Sabri Ugan'ın seslendirdiği belgeselde, futbol dünyasının en büyük derbilerinden biri olan Adana Demirspor-Adanaspor rekabetinin nasıl doğduğu anlatılıyor.

Belgeselde, Adana Demirspor ve Adanaspor'un efsanevi futbolcuları, yöneticileri ve tribündeki kahramanları anlatılırken, izleyicilere bu büyük mücadeleye her yönüyle tanık olma fırsatı sunuluyor.

Belgeseli tüm Vodafone TV kullanıcıları seyredebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları kaydetti:

"Vodafone TV servisimizle Türkiye'nin dört bir yanında müşterilerimize kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, tüm futbolseverleri ve özellikle Adanalı kullanıcılarımızı sevindirecek çok özel bir içeriğe ev sahipliği yapıyoruz.

Adanalı müşterilerimiz, futbol dünyasının en büyük derbilerinden biri olan Adana Demirspor-Adanaspor rekabetini anlatan 'Çukurova Ateşi' belgeselini Vodafone TV'de hiçbir ek ücret ödemeden izleyebiliyor. Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ürün ve servislerle her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CIA bağlantısı ortaya çıktı
Gündem

CIA bağlantısı ortaya çıktı

Öldüğüne ilişkin haberlerin yayılması sonrası CHP yandaşı Halk TV'ye bağlanarak sağlığının yerinde olduğunu söyleyen Sümerolog Muazzez İlmiy..
Hatay'daki yangınların talimatını kimin verdiği ortaya çıktı
Gündem

Hatay'daki yangınların talimatını kimin verdiği ortaya çıktı

Hatay'da Türkiye'nin ciğerini yakan orman yangınlarının talimatını PKK elebaşısı Murat Karayılan'ın verdiği ortaya çıktı.
3 tane art arda! Ermenistan'a bir darbe daha
Dünya

3 tane art arda! Ermenistan'a bir darbe daha

Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait 3 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay