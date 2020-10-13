İSTANBUL (AA) - Adana Demirspor-Adanaspor rekabetini anlatan "Çukurova Ateşi" belgeseli Vodafone TV izleyicileriyle buluştu.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone TV, futbolsever kullanıcıları için çok özel bir içeriğe ev sahipliği yapıyor.

RNZ Medya Grup tarafından hazırlanan 6 bölümlük "Anadolu'nun Futbol Efsaneleri" belgesel serisinin üçüncü bölümü "Çukurova Ateşi", Vodafone TV'de izleyicilerle buluştu.

Yönetmenliğini İlker Durmuş’un üstlendiği, spor spikeri Sabri Ugan'ın seslendirdiği belgeselde, futbol dünyasının en büyük derbilerinden biri olan Adana Demirspor-Adanaspor rekabetinin nasıl doğduğu anlatılıyor.

Belgeselde, Adana Demirspor ve Adanaspor'un efsanevi futbolcuları, yöneticileri ve tribündeki kahramanları anlatılırken, izleyicilere bu büyük mücadeleye her yönüyle tanık olma fırsatı sunuluyor.

Belgeseli tüm Vodafone TV kullanıcıları seyredebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları kaydetti:

"Vodafone TV servisimizle Türkiye'nin dört bir yanında müşterilerimize kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, tüm futbolseverleri ve özellikle Adanalı kullanıcılarımızı sevindirecek çok özel bir içeriğe ev sahipliği yapıyoruz.

Adanalı müşterilerimiz, futbol dünyasının en büyük derbilerinden biri olan Adana Demirspor-Adanaspor rekabetini anlatan 'Çukurova Ateşi' belgeselini Vodafone TV'de hiçbir ek ücret ödemeden izleyebiliyor. Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ürün ve servislerle her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz.”