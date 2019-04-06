0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Çukurca'da mehterli sünnet şöleni! Dosta güven, düşmana korku verdiler

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen sünnet şöleninde 30 çocuk sünnet ettirildi. Mehteran takımının eşliğinde gerçekleşen şölene sünnet ettirilen çocukların aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

06 Nisan 2019 Cumartesi 19:00
Çukurca'da mehterli sünnet şöleni! Dosta güven, düşmana korku verdiler

Irak’ın sınırında bulunan Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 'Kirvem Polis Projesi' kapsamında düzenlenen sünnet şöleninde 30 çocuk sünnet ettirildi.

Çukurca Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Birimi tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Saran Spor Salonu'nda bu yıl ikincisi gerçekleştirilen şölene, Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, AK Parti Belediye Başkanı Ensar Dündar, Yüksekova Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Yaşar Görmez, AK Parti İlçe Başkanı Zeki Derin ile çok sayıda yetkili, sünnet edilen çocukların aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamındaki şölen saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayıp, dualar okunarak, devam etti. Şölende konuşan Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, "Polis teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Çukurca'da yapılan çalışmaların ülkemizdeki bütün ilçelerimizde olması gerektiğini düşünüyorum. Bu kapsamda ilçemizde bulunan 30 çocuğumuz ilçe toplum sağlığı ve devlet hastanemiz tarafın sünnet edilmiştir. Bu noktada kardeş belediyemiz olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de büyük bir desteği var. Desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 19:00
  1. İstanbul
  2. Hakkari
  3. Çukurca ilçesi
  4. Sünnet şöleni
  5. Mehter Takımı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Real Madrid, Benzema ile kazandı
    1. Real Madrid, Benzema ile kazandı
    2. Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı 117 bin..
    3. Kahramanmaraş’ta aranan 68 kişi..
    4. Alaçatı Ot Festivali’ne yoğun ilgi
    5. İran’da denizaltı bataryası patladı: 3..
    6. 60 yıl sonra muhtar değişti
    7. Ozan Kabak'tan Bundesliga'da üçüncü gol
    8. Bardakçı'dan İmamoğlu'na usul ve erkân..
    9. 2019 Antalya Judo Grand Prix’te ikinci..
    10. Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 -..
    11. Emniyet Müdürlüğü personeli piknikte..
    12. Samet Aybaba: “Gerçekten kötü bir oyun”
    13. Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor..
    14. Murat Şahin: ”Haklı bir galibiyet..
    15. Judo Federasyonu MHK Başkanı Mehmet..
    16. Kadıköy’de 7’den 70’e vatandaşlar masa..
    17. Halterde Muammer Şahin'den 1 gümüş, 2..
    18. İntihar etmek için çatıya çıktı,..
    19. "Venezuela'yı emperyalizmin..
    20. Urla açıklarında 60 kaçak göçmen..
    21. Kırklareli'nde oyların sayımı sürüyor
    22. Aksu köyü suya gömüldü
    23. "İnşallah Romanya'dan yeni rekorlarla..
    24. Hemzemin geçitte tren ambulansa..
    25. 6'ncı kattan apartman boşluğuna düşüp..
    26. Cezaevi firarisi evindeki gizli..
    27. Kontrolden çıkan otomobil durağa..
    28. Diyarbakır'da jandarma parmak izi..
    29. Kahreden olay! Halı sahada kalp krizi..
    30. Bilecik’te Alparslan Türkeş ve..
    CHP'li başkanın ilk icraati! Şehit Ömer Halisdemir'in resmini söktü
    CHP'li başkanın ilk icraati! Şehit Ömer Halisdemir'in resmini söktü
    AK Parti'den Bahçeli'nin yeni yerel seçim sistemi teklifine cevap
    AK Parti'den Bahçeli'nin yeni yerel seçim sistemi teklifine cevap
    Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'na kötü haber!
    Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'na kötü haber!
    Rekortmen başkandan Başkan Erdoğan'a çağrı
    Rekortmen başkandan Başkan Erdoğan'a çağrı
    Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan Levent Üzümcü'ye 'Küçük İbo'lu yanıt!
    Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan Levent Üzümcü'ye 'Küçük İbo'lu yanıt!

    Günün Karikatürü

    6 Nisan 2019
    Darbeci Hafter'e ilk darbe vuruldu
    Darbeci Hafter'e ilk darbe vuruldu
    Seçim sonrası Fatih Erbakan'dan bomba vaat: Yüzde 50 zam yapacağız
    Seçim sonrası Fatih Erbakan'dan bomba vaat: Yüzde 50 zam yapacağız