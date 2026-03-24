Çukurca'da heyelan mesaisi
Hakkari’nin Çukurca ilçesinde etkili olan yağışlar, Kazan Vadisi yolunda toprak kaymasına neden oldu. Akşam saatlerinde meydana gelen heyelan sebebiyle ulaşım yaklaşık 9 saat boyunca tamamen durdu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle yürüttükleri yoğun çalışmalar neticesinde yolu temizleyerek tekrar kullanıma sundu. Temizlik işlemlerinin ardından araçların geçişine kontrollü bir şekilde izin verilmeye başlandı.
Bölgedeki riskin henüz geçmediğini hatırlatan yetkililer, yağışların sürmesi nedeniyle yeni toprak kaymaları ve taş düşmelerinin yaşanabileceğini ifade etti. Bu kapsamda, güzergâhı kullanacak olan sürücülerin oldukça dikkatli seyretmeleri gerektiği konusunda uyarılar yapıldı.