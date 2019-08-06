Çukura düşen yavru köpek kurtarıldı
Hayrabolu ilçesinde çukura düşen yavru köpek, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.06 Ağustos 2019 Salı 13:01
Hayrabolu ilçesinde çukura düşen yavru köpek, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, merkeze bağlı Lahana Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar, bir çukurdan köpek sesi geldiğini fark ederek durumu belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Hayrabolu Belediyesi Veteriner Hizmetlerine bağlı ekipler, çukura düşen yavru köpeği kurtardı.
Vatandaşlar, belediye ekiplerine teşekkür etti.
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