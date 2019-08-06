Çukura düşen yavru köpek kurtarıldı Hayrabolu ilçesinde çukura düşen yavru köpek, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hayrabolu ilçesinde çukura düşen yavru köpek, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, merkeze bağlı Lahana Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar, bir çukurdan köpek sesi geldiğini fark ederek durumu belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Hayrabolu Belediyesi Veteriner Hizmetlerine bağlı ekipler, çukura düşen yavru köpeği kurtardı.

Vatandaşlar, belediye ekiplerine teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.