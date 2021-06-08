Çukur dizisinden ‘cennet’ rezaleti! Giderayak sapıttılar

Ekranlara getirdiği şiddet sahneleri nedeniyle bir dönem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 'lanet dizi' sözleriyle büyük tepki gösterdiği Çukur dizisi, yayınlanan son bölümüyle final yaparak dizi çöplüğündeki yerini aldı.

Yayınlanan sahneleri ile sürekli eleştirilen dizide gider ayak son bir rezalete daha imza atıldı.

Dini duygularla ‘alay’ ettiler!

Dizinin final sahnesinde dizideki karakterler ‘cennet’ gibi tasvir edilen bir yerde masada hep birlikte ‘rakı’ içerken sahnelendi. Dinimizin kutsal değerlerinden birisi olan ‘cennet’ olgusunu, rezilliklerine alet eden dizi ekibi bununla da kalmadı.

Sansürlenmedi

Sık sık RTÜK’ten ceza yiyen dizinin son sahnesinde içilen ‘rakı’lar sansürlenmedi. Her yaştan izleyicinin ekran başında olduğu bir saatte yayınlanan dizide, alenen ve göstere göstere içki sahnesinin gösterilmesi duyarlı vatandaşlardan da tepki çekti.

‘İçki’ yasaklarını protesto edercesine sergilenen rezil görüntülerle ilgili RTÜK’ün kanala nasıl bir ceza keseceği merak ediliyor.