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Medya Çukur dizisinden ‘cennet’ rezaleti! Giderayak sapıttılar
Medya

Çukur dizisinden ‘cennet’ rezaleti! Giderayak sapıttılar

Show TV'de yayınlanan ve şiddete özendirdiği gerekçesiyle eleştirilen “Çukur” dizisi, yayımlanan final bölümünde büyük bir rezalete imza attı. Dini duygularla alay edercesine sergilenen sözde ‘cennet’ sahnesi büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 10:59:00 - 2021-06-08 11:05:16
Çukur dizisinden ‘cennet’ rezaleti! Giderayak sapıttılar

Ekranlara getirdiği şiddet sahneleri nedeniyle bir dönem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 'lanet dizi' sözleriyle büyük tepki gösterdiği Çukur dizisi, yayınlanan son bölümüyle final yaparak dizi çöplüğündeki yerini aldı.

Yayınlanan sahneleri ile sürekli eleştirilen dizide gider ayak son bir rezalete daha imza atıldı.

Dini duygularla ‘alay’ ettiler!

Dizinin final sahnesinde dizideki karakterler ‘cennet’ gibi tasvir edilen bir yerde masada hep birlikte ‘rakı’ içerken sahnelendi. Dinimizin kutsal değerlerinden birisi olan ‘cennet’ olgusunu, rezilliklerine alet eden dizi ekibi bununla da kalmadı.

Sansürlenmedi

Sık sık RTÜK’ten ceza yiyen dizinin son sahnesinde içilen ‘rakı’lar sansürlenmedi. Her yaştan izleyicinin ekran başında olduğu bir saatte yayınlanan dizide, alenen ve göstere göstere içki sahnesinin gösterilmesi duyarlı vatandaşlardan da tepki çekti.

‘İçki’ yasaklarını protesto edercesine sergilenen rezil görüntülerle ilgili RTÜK’ün kanala nasıl bir ceza keseceği merak ediliyor.

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Yorumlar

Muzaffer Acar

Lanet az kalmış bunlara
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Berat

"Unutulmamalı ki herşey para için "ve reyting uğruna...parolasıyla hareket edip milletin ahlakına, dini duygularına saldıranlara yazın birkaç trilyonluk cezalar , çukurun derinliklerinde debelenip dursunlar.ama nerde.
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