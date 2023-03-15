  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kapalı kapılar ardında anlaşma mı yapıldı? PKK'nın yayın organı Kılıçdaroğlu'nun ajansı gibi çalışıyor!

Rusya'dan ABD SİHA'sı açıklaması

İngiltere'de keşif çalışmalarında kurşun lahitte aristokratın 1000 yıllık iskeleti bulundu! Tarihi gün yüzüne çıkıyor

İflasın korkusu: İflas için sırada hangi banka var? ABD borsaları toparlanmaya çalışıyor! Peş peşe adımlar

THY desteğiyle ilk kez uçağa binip ABD'ye gitti! Türkiye'ye döndü

ABD ve Rusya arasında gerginlik! Dışişleri Bakanlığına çağırdılar

Rusya'nın ABD İHA'sını düşürmesi ile ilgili Beyaz Saray'dan açıklama: Tehlikeli ve pervasızca

Akaryakıt fiyatları! Akaryakıt ve otogaz alacaklar, İstanbul Ankara İzmir fiyatı! Akaryakıta yeni indirim geliyor!

HÜDA PAR ırkçı Zafer Partisi'nin hedefinde! Kapatılması için başvuru yapacaklar

Polonya'dan savaş uçağı hamlesi! En kısa sürede gönderecekler
Gündem Cuhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! O bölgelere kesinlikle dokunulmayacak
Gündem

Cuhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! O bölgelere kesinlikle dokunulmayacak

Balıkesir, Mersin, Erzurum, Antalya, Kırklareli, Samsun, Manisa, Bolu ve Kocaeli'deki bazı doğal sit alanları "kesin korunacak hassas alan" ilan edilirken, Şanlıurfa ve Bursa'da bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-15 07:25:00 -
Cuhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! O bölgelere kesinlikle dokunulmayacak

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Seyitgazi Tepesi Doğal Sit Alanı, Ayvalık ilçesindeki Yumurta Adası, Güneş Adası ile Lale Adası mevkii doğal sit alanlarının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, belirtilen alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Adası ve Boğsak Adası Doğal Sit Alanı ile Gülnar ilçesindeki Beşparmak Adası Doğal Sit Alanı, Erzurum'un İspir ilçesindeki Yedigöller Potansiyel Doğal Sit Alanı, Antalya'nın Kaş ilçesindeki Likya Orkidesi Yayılış Alanı Potansiyel Doğal Sit Alanı ve Manavgat ilçesindeki Manavgat Şelalesi Potansiyel Doğal Sit Alanı da kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesindeki Erikli Gölü ve Longoz Ormanları Doğal Sit Alanı, Samsun'un Terme ilçesinde bulunan Akgöl ve Simenit Gölleri Doğal Sit Alanı, Manisa'nın Kula ilçesindeki 8. Grup Doğal Sit Alanı, Bolu'nun Seben ilçesindeki Kabak Köyü Doğal Sit Alanı ile Kocaeli'nin Gölcük ve Başiskele ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Yuvacık Kanyonları-Beşkayalar Doğal Sit Alanı'nın da kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

Şanlıurfa ve Bursa'da acele kamulaştırma kararları

"Birecik-Halfeti İlçeleri Sahil Yolu Islah Projesi" kapsamında toprak kayması ve kaya düşmesi olaylarının önüne geçilmesi ile can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Saha mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazların Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

"Çınarcık İçmesuyu Tesisleri Projesi" kapsamındaki içme suyu arıtma tesisi ve depo yerleri ile isale hattının yapımı amacıyla, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki özel mülkiyete konu taşınmazların da Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23