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Aktüel Çubuk'taki orman yangını söndürüldü
Aktüel

Çubuk'taki orman yangını söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-09-05 13:24:13 -
Çubuk'taki orman yangını söndürüldü

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve 21 hektarlık alanı etkileyen yangın söndürüldü.

Karagöl Tabiat Parkı yakınlarındaki Yıldırımevci Göleti civarında iki gün önce çıkan orman yangını tamamen söndürülürken, çevre il ve ilçelerden gelen ekipler ilçeden ayrıldı.

Yaklaşık 21 hektarlık alanın etkilendiği ve 27 arazöz, 10 iş makinesi, 250 personel, 15 teknik eleman, 3 helikopter, 21 su tankeri ve çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında soğutma çalışması tamamlandı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yangının çıktığı ilk andan itibaren büyük bir özveri ve gayretle çalışan herkese teşekkür ettiklerini belirterek, "Anında yapılan müdahale ile yangın çok fazla büyümeden kısa sürede söndürüldü. Bugün de soğutma çalışmasını tamamlayan ekipler ilçemizden ayrıldılar." dedi.

Bir daha böyle yangınların yaşanmaması temennisinde bulunan Demirbaş, herkesi daha dikkatli olmaya, doğal güzellikleri ve ormanları korumaya davet etti.

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