0553 313 94 23

Çubuk’ta zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara’nın Çubuk ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında aynı aileden 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

11 Ağustos 2019 Pazar 03:20
Çubuk’ta zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara’nın Çubuk ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında aynı aileden 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.


Olay, akşam saatlerinde Çubuk-Şabanözü Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara yönünde ilerleyen Seyit Ahmet K. idaresindeki 06 ALA 82 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, Sinan U.’nun kullandığı 06 AS 7611 plakalı otomobil, Ömer A. idaresindeki 06 ACS 322 plakalı hafif ticari araç ve plakası henüz belirlenemeyen bir traktörle çarpıştı.


06 ALA 82 plakalı otomobilde bulunan Fadime K., çarpışmanın etkisi ile kaza yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Seyit Ahmet K.ve Enes K. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.


Ayrıca, kaza nedeniyle Çubuk-Şabanözü Karayolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapatıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 03:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak, Diyala vilayetindeki İran sınır kapısını kapattı
    1. Irak, Diyala vilayetindeki İran sınır..
    2. Avustralya’da bayram namazı kılındı
    3. Çubuk’ta zincirleme trafik kazası: 1..
    4. GÜNCELLEME - Çanakkale'de orman yangını
    5. Kudüs’te gergin arife gecesi
    6. Çanakkale’deki yangın büyüyor
    7. Bangsamoro'da Kurban Bayramı
    8. Ankara Nallıhan’da trafik kazası: 2..
    9. Başkentte otomobilin çarptığı yaya..
    10. Sinop’ta iki katlı ev alev alev yandı
    11. Adana’da 15 yaşındaki çocuk arazide..
    12. Başkent’te yolun karşısına geçmeye..
    13. İçi teröristlerle dolu kamyon havaya..
    14. Muhalifler özel birlikleri püskürttü!..
    15. 'Tahsin Paşa' bu kez orada görüntülendi!
    16. Hortum AZ Alkmaar'ın stadını yıktı..
    17. Kocaeli'de kavga: 3 yaralı
    18. Adana'da şüpheli ölüm
    19. 17. Uluslararası Bodrum Bale Festivali
    20. Didim’de elektrik kontağından çıkan..
    21. Çanakkale'de şehitliklerin yakınında..
    22. TGB'den 'Kaz Dağları' tepkisi! AB..
    23. Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 1..
    24. Çanakkale alevlere teslim
    25. Kaçan kurbanlığı polis ve vatandaşlar..
    26. "Denizli'deki depremde hasar tespit..
    27. GÜNDEM ÖZETİ / 11 Ağustos 2019
    28. TÜMSİAD Başkanı Gümüş’ten Bayram mesajı
    29. Çanakkale'de orman yangını
    30. Emniyet Genel Müdürü Aktaş, trafik..
    Keşmirli aktivistten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup
    Keşmirli aktivistten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    FETÖ, Kılıçdaroğlu’nun o konuşmasını neden servis etti? Kemalizm bitti yerine Apoizm geldi
    FETÖ, Kılıçdaroğlu’nun o konuşmasını neden servis etti? Kemalizm bitti yerine Apoizm geldi
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    'Putin'in sadık piyadesi' Kadirov'dan 'Şeyh Şamil' için alçak iftiralar: 'Terör suçu' işledi
    'Putin'in sadık piyadesi' Kadirov'dan 'Şeyh Şamil' için alçak iftiralar: 'Terör suçu' işledi