Çubuk turşusu için hasat sezonu başladı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde üreticinin "yeşil altın" olarak adlandırdığı turşuluk salatalıkta hasat sezonu açıldı.

Türkiye'nin turşu ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı Çubuk'ta üretici, 11 bin dekar alana ektiği turşuluk salatalık ve sebzeleri toplamak için sabahın ilk ışıklarıyla tarlalara gidiyor.

Bu yıl yağışlar ve pandemi süreci nedeniyle geç başlayan sezonla ilgili AA muhabirine bilgi veren Çubuk Turşucular ve Yaş Sebze Meyve Üretim Kooperatifi Başkanı Hasan Işık, bölgenin en önemli geçim kaynağı olan turşuluk ürünlerinde güzel bir sezon geçirmeyi umut ettiklerini söyledi.



Bu yıl yaklaşık 40 bin ton turşuluk salatalık hasadı yapılması beklediklerini dile getiren Işık, pandemiye rağmen üretim alanlarının arttığını ifade etti.

İlçede üretilen tüm salatalıkların turşu yapıldığını anlatan Işık, şunları kaydetti:

"Ektiğimiz tohumlar yeşil altına dönüştü. Allah kazasız belasız bir hasat ve üretim sezonu versin inşallah. Bu yıl yağmurlardan ve pandemiden dolayı hayli zahmetli ve masraflı bir ekim dönemi oldu. Birkaç defa ekim yapmak zorunda kalan arkadaşlarımız oldu. Ben buradan tüm çiftçimizi tebrik ediyorum, yılmadan ve ısrarla daha fazla alanı ekmek için mücadele ettiler. Sezonun yeni başlaması nedeniyle fiyatları tam olarak bir araya gelip belirleyemedik. Hem turşucuları hem sebze üreticilerini bir araya getirip karşılıklı mutabakatla bu işi çözmeyi planlıyoruz. Salatalık fiyatlarının numaralarına göre 1 lira ile 5 lira arasında olacağını tahmin ediyoruz."

- İhracatı artırma hedefi

Çubuk turşusunun ülkeye getirdiği ekonomik hareketliliğin 1 milyar lira olarak hesaplandığını dile getiren Hasan Işık, bu yıl özellikle ihracatı artırmak için çaba göstereceklerini anlattı.

İlçede herkesin turşu kurma kabiliyeti olduğuna işaret eden Işık, "Lisanslı olarak 26 turşu üreticimiz ve bize kayıtlı 50’ye yakın turşuluk sebze üreticimiz bulunuyor. Ama ilçede yaşayan herkeste turşu kurma kabiliyeti var. Biz de inşallah bunu sonsuza denk bozmadan devam ettireceğiz" ifadesini kullandı.

Üreticilerden Barış Akbaş ise bu yıl girdi maliyetlerinin arttığını, buna rağmen salatalık fiyatlarının düşük seyrettiğini belirterek turşuluk ürünlerde fiyatın dengelenmesini beklediklerini kaydetti.



