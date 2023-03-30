Cübbeyi çıkaran CHP’ye koştu

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

CHP ve fonlu medyasının iddiasının aksine, görevleri sırasında ‘bağımsız’ ve ‘tarafsız” oldukları iddia edilen ancak gerçekte ise mütedeyyin kesimi mağdur eden kararlara imza atan yüksek yargı mensubu ve baro başkanlarının çoğu soluğu CHP’de aldı. Geçmişte yargı ve barolarda üst düzey görev alan çok sayıda yönetici görevi bırakır bırakmaz 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek parlamento seçimleri için CHP’den aday adayı oldu.

İşte Türk yargısının CHP’nin arka bahçesi olduğunu kanıtlayan o isimler;

Başörtüsü düşmanlığı ile bilinen eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Ankara’dan aday adaylığı başvuru yaptı.

Uzun yıllar Muğla Barosu Başkanlığı yapan Cumhur Uzun, CHP’den vekil olabilmek için Muğla’yı tercih etti.

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2018-2021 yılları arasında Mersin Barosu Başkanlığı yapan Bilgin Yeşilboğaz, Mersin’inden milletvekili seçilmek için CHP Mersin’in kapısını çaldı.

Kocaeli eski baro başkanları Bahar Gültekin Candemir, Tamer Solakoğlu, Fahri Örengül, Kocaeli milletvekilliği için aday adaylık müracaatında bulundu.

Trabzon Barosu eski Başkanı ve halen Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Sibel Suiçmez, Trabzon’dan, parlamentoda koltuk kapmak için CHP’nin kapısını çaldı.

2002 – 2008 yılları arasında Bursa Barosu Başkanlığı yapan ve 2015 yılında seçilemeyerek meclise girmeyi başaramayan Asude Şenol, bir kez daha CHP listesinden Ankara’ya ulaşmayı deneyecek.

2016- 2021 yılları arasında Antalya Barosu başkanlığı yapan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanlığı adayı olamayacağını öne sürerek YSK’ya itiraz dilekçesi veren Polat Balkan, Antalya’dan, milletvekilliği aday adayı başvurusunda bulundu.