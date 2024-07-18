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Sosyal Medya Cübbeli yine uyardı! Devlet içinde acayip klikler oluşmaya başladı
Sosyal Medya

Cübbeli yine uyardı! Devlet içinde acayip klikler oluşmaya başladı

Yeniakit Publisher
2024-07-18 10:52:00 - 2024-07-18 10:55:33

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü katıldığı televizyon programında yaptığı "Devlet içinde acayip klikler oluşmaya başlamış" açıklamaları gündem oldu.

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü Ekol TV'de katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cübbeli, devlet içerisindeki yeni yapılanmalara dikkat çekerek, "Devlet içinde acayip klikler oluşmaya başlamış. Bazı cemaatleşmeler Emniyet’te bahsediliyor. Dini cemaatlerin bazı gruplarının kümeleşmeleri duyuluyor. Emniyet’te olup askeriyede olmaması düşünülemez” ifadelerini kullandı…

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