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Gündem Cübbeli seçim faturasını Ak Partili o millet vekiline kesti! Derhal istifa etsin
Gündem

Cübbeli seçim faturasını Ak Partili o millet vekiline kesti! Derhal istifa etsin

Yeniakit Publisher
2024-06-26 06:39:00 -

Cübbeli Ahmet adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü katıldığı bir programda AK Parti'nin kaybettiği seçim ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü, seçimin faturasını AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'ya kesti.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Ekol TV'de katıldığı bir yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. AK Parti'nin 31 Mart'taki seçim mağlubiyetini aday belirleme sürecinde, etkin rol oynayan AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala'ya fatura etti. Cübbeli yayında, "Bu adayları belirleyen Efkan Ala'dır. Mağlubiyetin sorumlusu odur. Efkan Ala derhal istifa etsin" dedi.

 

KILIÇDAROĞLU İTİRAFI

"Kılıçdaroğlu her kesimden birileri ile görüştü" diyen Cübbeli, "Eski CHP'de İslami kesimle diyalog yoktu. Ben iki kere telefonla görüştüm. Kılıçdaroğlu bizden bilgi istemişti. Danışmanı hangi hocalarla görüşmeleri gerektiğini sormuştu. Ben de önermiştim" dedi.

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