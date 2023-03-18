Cübbeli, odatv’nin oyununa geldi! HÜDA PAR’a akılalmaz suçlama

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü yine maraz bir haberle gündem oldu.

Oda TV’ye röportaj veren Ünlü, Müslümanların bir olması gereken bir dönemde, “Biz koltuk hesabı yapmayız” diyerek Cumhur İttifakı’na şartsız destek veren HÜDA PAR’ı hedef aldı.

Oda TV Yazı İşleri Müdürü Can Özçelik, röportaj sırasında, terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP ile HÜDA PAR’ı aynı çizgideymiş gibi göstermeye çalıştı. Kelime oyunlarıyla, “HDP ve HÜDA PAR aynı ilkeleri savunuyor” demeye getirdi.

Cübbeli Ahmet de, “HÜDA PAR ile HDP aynı çizgide değil, Müslümanları teröristlerle aynı kefeye koyamazsınız” demedi, Oda TV’nin siyasi oyununa maalesef alet oldu.

Cübbeli, HÜDA PAR’ı milli olmamakla suçladı. HÜDA PAR’la ilgili “bölücülük” yalanına alet olan Cübbeli Ahmet, “Bu partinin milli bir duruşu yok” dedi.

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