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Gündem Cübbeli, odatv’nin oyununa geldi! HÜDA PAR’a akılalmaz suçlama
Gündem

Cübbeli, odatv’nin oyununa geldi! HÜDA PAR’a akılalmaz suçlama

Karanlık odatv Cübbeli Ahmet’le röportaj yaptı, HDP ile HÜDA PAR’ı sürekli aynı kefeye koydu, Cübbeli de “Müslümanlarla terör yanlılarını bir kefeye koymayın” diyemedi, odatv’nin kelime oyunlarına kandı ve HÜDA PAR’ı “milli olmamakla” suçladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 07:34:00 - 2023-03-18 07:38:32

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü yine maraz bir haberle gündem oldu.

Oda TV’ye röportaj veren Ünlü, Müslümanların bir olması gereken bir dönemde, “Biz koltuk hesabı yapmayız” diyerek Cumhur İttifakı’na şartsız destek veren HÜDA PAR’ı hedef aldı.

Oda TV Yazı İşleri Müdürü Can Özçelik, röportaj sırasında, terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP ile HÜDA PAR’ı aynı çizgideymiş gibi göstermeye çalıştı. Kelime oyunlarıyla, “HDP ve HÜDA PAR aynı ilkeleri savunuyor” demeye getirdi.

Cübbeli Ahmet de, “HÜDA PAR ile HDP aynı çizgide değil, Müslümanları teröristlerle aynı kefeye koyamazsınız” demedi, Oda TV’nin siyasi oyununa maalesef alet oldu.

Cübbeli, HÜDA PAR’ı milli olmamakla suçladı. HÜDA PAR’la ilgili “bölücülük” yalanına alet olan Cübbeli Ahmet, “Bu partinin milli bir duruşu yok” dedi.
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