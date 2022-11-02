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Medya Cübbeli hoca, şekerin yükseldiyse söyle, sözlerini eleştirmeyelim!
Medya

Cübbeli hoca, şekerin yükseldiyse söyle, sözlerini eleştirmeyelim!

Yeni Akit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu bugünkü "Cübbeli hoca, şekerin yükseldiyse söyle, sözlerini eleştirmeyelim!" başlıklı yazısında Cübbeli Ahmet Hoca'nın İmam Hatip okullarıyla ilgili açıklamalarını sert şekilde eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 11:23:00 -
Cübbeli hoca, şekerin yükseldiyse söyle, sözlerini eleştirmeyelim!

Yeni Akit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Cübbeli Ahmet Hoca'nın “Ben bütün Müslümanlığımı Mahmut Efendi’ye borçluyum. İmam Hatip’e gitseydim ne olacaktım şimdi bilmiyorum. Benim potansiyelim de olabilirdi. Ağzım laf yapıyor çünkü. Çok tehlikeli bir durum.” sözlerini ve “Allah Resulü inkar merkezleri olmuş bu mektepler. Biz nasıl bu mekteplerin yanındayız deriz, nasıl destekleriz böyle bir şey olabilir mi?” sözlerini eleştirerek "Samimi olalım.. Konuşma şehvetine, yazma şehvetine kapılıp, kendi kafamıza sıkmayalım.." dedi.

İşte o yazı;

Artık bana gına geldi..

Cübbeli Ahmet Hoca çıkıyor, bir şey söylüyor..

Tepkilere bakıyor.

Bazen özür diliyor, bazen “yanlış anlaşılmışım” diyor..

Bazen tepkiyi az görünce, söylemi biraz daha üst perdeden sürdürüyor, sonra tekrar konum belirliyor..

İmam Hatipler için, önceden de eleştirdiğimiz bir açıklama yapmıştı.

Sonra özür diledi..

Biz de konuyu kapattık.

Şimdi yine, benzer bir söylem ile karşımıza çıktı..

Söylediği şu:
“Ben bütün Müslümanlığımı Mahmut Efendi’ye borçluyum. İmam Hatip’e gitseydim ne olacaktım şimdi bilmiyorum. Benim potansiyelim de olabilirdi. Ağzım laf yapıyor çünkü. Çok tehlikeli bir durum.”

Şimdi bunun neresini düzeltelim..

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Yorumlar

Mehdi

Bozuk saat bile günde iki kere doğruyu gösterir.Cübbeli çok doğru söylüyor.İmam hatipler deist çocuklarla dolu.İmam hatiplerde Kuran ın anlattığı islam yerine israiliyat öğretilirse olacağı buydu.

Dallı

NE DİYOIR BU CEMAATE GİRMEYEN MÜSLÜMANLIĞI ÖĞRENEMEZ.KENDİ GİBİ CÜPPE GİYMELERİ GEREK ÖYLEMİ.HAZ.RASUL ÖRFE DOKUNDUMU Kİ SÜNNETLERİNDE GİYİM KUŞAMLA.ARTI İHL YER.BU CEMAATİN MEDRESELERİNDE OKUYANLARA DEVLET İCCAZET VERSİN.BİDE ATANIRLARSA OH NE ALA MEMLEKET.YA ALLAH AŞKINA YENİ BİR FARKLI İSLAM DİMİ Mİ TÜRETİYORLAR.HZ.RASUL ORTAYOL MÜSLÜMANLIĞINA ÇAĞIRMIŞTI.
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