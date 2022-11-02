Cübbeli hoca, şekerin yükseldiyse söyle, sözlerini eleştirmeyelim!

Yeni Akit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Cübbeli Ahmet Hoca'nın “Ben bütün Müslümanlığımı Mahmut Efendi’ye borçluyum. İmam Hatip’e gitseydim ne olacaktım şimdi bilmiyorum. Benim potansiyelim de olabilirdi. Ağzım laf yapıyor çünkü. Çok tehlikeli bir durum.” sözlerini ve “Allah Resulü inkar merkezleri olmuş bu mektepler. Biz nasıl bu mekteplerin yanındayız deriz, nasıl destekleriz böyle bir şey olabilir mi?” sözlerini eleştirerek "Samimi olalım.. Konuşma şehvetine, yazma şehvetine kapılıp, kendi kafamıza sıkmayalım.." dedi.



İşte o yazı;



Artık bana gına geldi..

Cübbeli Ahmet Hoca çıkıyor, bir şey söylüyor..

Tepkilere bakıyor.

Bazen özür diliyor, bazen “yanlış anlaşılmışım” diyor..

Bazen tepkiyi az görünce, söylemi biraz daha üst perdeden sürdürüyor, sonra tekrar konum belirliyor..

İmam Hatipler için, önceden de eleştirdiğimiz bir açıklama yapmıştı.

Sonra özür diledi..

Biz de konuyu kapattık.

Şimdi yine, benzer bir söylem ile karşımıza çıktı..

Söylediği şu:

“Ben bütün Müslümanlığımı Mahmut Efendi’ye borçluyum. İmam Hatip’e gitseydim ne olacaktım şimdi bilmiyorum. Benim potansiyelim de olabilirdi. Ağzım laf yapıyor çünkü. Çok tehlikeli bir durum.”

Şimdi bunun neresini düzeltelim..



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