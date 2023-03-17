Cübbeli Ahmet Hoca'nın uyarısı şehri ayağa kaldırmıştı! Belediye başkanı 'ne olur yapmayın' diyerek seslendi

Son depremler ve Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün 14 Mart için yaptığı uyarıların ardından büyük tedirginlik yaşayan Kayserililere, belediye başkanı Memduh Büyükkılıç seslendi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç vatandaşlara seslenerek; "Ne olur tedirgin olmayalım, ne olur abartmayalım, ne olur sosyal medyadaki dedikodulara itibar etmeyelim. Bilim adamlarının, resmi yetkili ağızların açıklamaları dışındaki açıklamalara itibar etmeyelim" dedi.

Kahramanmaraş ve Kayseri'de meydana gelen depremler nedeniyle kentin bazı bölgelerinde evlere girmekte tedirginlik yaşayan vatandaşlar kurdukları çadırlarda yaşamaya başlamıştı. Deprem nedeniyle huzursuz olan Kayserililere seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; "Elbette 6 Şubat sonrasında Kayserimizde de bir hareketlilik yaşanıyor. Benim sizden istirhamım ne olur tedirgin olmayalım, abartmayalım, sosyal medyadaki dedikodulara itibar etmeyelim. Bilim adamlarının, resmi yetkili ağızların açıklamaları dışındaki açıklamalara itibar etmeyelim. Çünkü bir tedirginlik oluşuyor, insanlar huzursuz oluyor. Kayserimiz için bilim adamlarının söylediği; 5 civarında bir depremle ilgili yakın zamanlarda İncesu - Hacılar bölgesinde ağırlıklı olmak üzere hareket söz konusu. Bunu takip ediyoruz. Allah'a şükürler olsun yapılan çalışmalardan edindiğimiz bilgiler ve bulgular Kayserimiz için tedirgin olmayı gerektirecek bir sıkıntı yok diye paylaşıyoruz. Bu demek değil ki olaylara kayıtsız kalalım. Öyle bir şey söz konusu değil. Takdir ederseniz tüm ilçe belediye başkanlarımızla el ele vermek suretiyle kentsel dönüşümle, şehrimizdeki eski yapı stoklarının yenilenmesiyle ilgili gayretlerimizi sürdürüyoruz. Son depremlerde Sarız ve Pınarbaşı bölgelerimizde bir miktar yapılarda yıkım olduğunu gözlemledik, tespit ettik. İnşallah Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Kayseri'miz ile ilgili de depremden etkilenim meyanında yapılması gereken çalışma konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar gerekli çalışmaları yapıyor" diye konuştu.