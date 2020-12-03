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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca’nın sözleri gündeme bomba gibi düşmüştü! Üst düzey operasyon
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca’nın sözleri gündeme bomba gibi düşmüştü! Üst düzey operasyon

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün “2 bin selefi dernek silahlanıyor” açıklaması sonrası istihbarat çalışması yaparak operasyon başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 12:13:00 -
Cübbeli Ahmet Hoca’nın sözleri gündeme bomba gibi düşmüştü! Üst düzey operasyon

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri “Cübbeli Ahmet” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün “2 bin selefi dernek silahlanıyor” açıklaması üzerine ortak operasyon yaptı. Aralarında terör örgütü DEAŞ’in üst düzey yöneticisi Ebu Haris kod adlı Ramazan O. başta olmak üzere 11 örgüt üyesi gözaltına alındı.

Cübbeli Ahmet Hoca’nın açıklamaları üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Emniyet İstihbarat ortak çalışma yaptı.

Terör örgütü DEAŞ yanlısı ve aynı zamanda selefi grupların kentteki faaliyetlerinin deşifresine yönelik detaylı araştırmalar tamamlandı. Uzun süren titiz araştırmalar sonucunda örgütün üst düzey yöneticisi konumundaki Ebu Haris kod adlı R.O.'nun da aralarında olduğu 11 zanlının kaldığı adresler belirlendi. 14 ayrı adreste Özel Harekat polislerinin de katıldığı eş zamanlı baskında başta üst düzey yönetici Ramazan O. olmak üzere 11 zanlı kıskıvrak yakalandı. Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel içerikli kitap ve dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca örgütün toplanma ve talimatlandırma olarak da kullandığı kitabevinde yapılan aramalarda ise çok sayıda yasa dışı doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

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Yorumlar

Yusuf Avcioglu

Afferim cubbeliye .müslumanları gammazlamasının sonuçlarını almaya başladı.mecbur çünkü.1 ci kasette patladı .ne derlerse onu yapacak isterse yapmasın.kasetleri ardı ardına piyasaya sürerler.Ben cübeliden daha çok iş bekliyorum .
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Aziz Metin

Anlaşılan devlet Fetö'den ders almamış, halen uyuyor, istihbaratı bir hocadan alıyor.
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