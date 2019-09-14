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Cübbeli Ahmet Hoca'dan Temel Karamollaoğlu'na sert sözler: Sakalından utan...

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na "Beyaz sakalından utan be kaç yaşına gelmişsin" sözleriyle tepki gösterdi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 10:41
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Temel Karamollaoğlu'na sert sözler: Sakalından utan...

Cübbeli Ahmet Hoca, Saadet Partisi Genel BaşkanıTemel Karamollaoğlu'nun, geçen yıl CNN Türk'te katıldığı canlı yayın programında söylediği sözleri yeniden gündeme taşıdı.

Karamollaoğlu ne demişti

O dönemde "Ben İslamcı değilim ben Müslümanım" diyen Karamollaoğlu "Eğer biz İslam'dan bahsedeceksek, her şeyden önce adalet ve güzel ahlak gelir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Cübbeli Ahmet hocadan sert tepki

Cübbeli Ahmet Hoca, bu sözleri son sohbetinde eleştirerek, "Saadet'in proje başkanının 'Müslümanım ama İslamcı değilim' lafı, 'İnsanım ama insancı değilim' mânâsına gelmektedir" dedi.

"Beyaz sakalından utan"

Konuşmasının devamında Cübbeli Ahmet Hoca, Karamollaoğlu için "Beyaz sakalından utan be kaç yaşına gelmişsin" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 10:41
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