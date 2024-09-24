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Medya Cübbeli Ahmet Hoca'dan şaşırtan kıyafet! Ahmet Hakan çok sert çıktı
Medya

Cübbeli Ahmet Hoca'dan şaşırtan kıyafet! Ahmet Hakan çok sert çıktı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Cübbeli Ahmet Hoca'dan şaşırtan kıyafet! Ahmet Hakan çok sert çıktı

Ahmet Hakan, Cübbeli Ahmet Hoca'nın kıyafetindeki frapanlığa dikkat çekti. Kırmızı ekoseli cübbesiyle Cübbeli’nin alışılmışın dışında bir tarz sergilediğini belirten Hakan, bu tarzın itimat telkin etmediğini ifade etti. "Allah sonunu hayırlı kılsın" diyerek durumu özetleyen Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

Ahmet Hakan, Cübbeli Ahmet Hoca'nın kıyafetindeki frapanlığa dikkat çekti. Kırmızı ekoseli cübbesiyle Cübbeli’nin alışılmışın dışında bir tarz sergilediğini belirten Hakan, bu tarzın itimat telkin etmediğini ifade etti. "Allah sonunu hayırlı kılsın" diyerek durumu özetleyen Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Tarafsız Bölge’ye katılan Cübbeli’nin kıyafetindeki frapanlık dikkatimi çekmişti.
Çünkü genellikle ağırbaşlı, tek renkli cübbeler giyen Cübbeli, bu kez kırmızı ekoseli, bağıran bir cübbe giymişti.
*
Sordum, “Bu yeni tarz mı?” diye.
Hık mık dedi. Yeni olmadığını söyledi. Daha önce de giydiğini vurguladı.
Ama ben ikna olmadım.
*
Bir frapanlaşma gözlemledim Cübbeli’de. Allah sonunu hayırlı kılsın."

 

 

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