  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cübbeli Ahmet Hoca'dan olay açıklama: Humeyni başa geldiğinde Mahmud Efendi Hazretleri bizi uyarmasaydı...
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan olay açıklama: Humeyni başa geldiğinde Mahmud Efendi Hazretleri bizi uyarmasaydı...

Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmud Efendi Hazretleri tarafından İran'da devrim yapan Humeyni ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 23:34:00 - 2022-06-04 23:37:02

 yeniakit.com.tr 

Cübbeli Ahmet Hoca, sosyal medyada paylaştığı bir sohbetinde, İran Şahı'nı deviren ve Paris'ten gelerek ülkenin başına geçen Humeyni ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

Cübbeli Ahmet Hoca, İran devrimi sırasında Mahmud Efendi Hazretleri tarafından uyarıldıklarını açıkladı. 

Devrimin ardından İran'ın sürekli Müslüman ülkelerle uğraştığını, Karabağ Savaşı'nda da Azerbaycan'ı değil Ermenistan'ı tuttuğunu belirten Cübbeli Ahmet Hoca, "Humeyni başa geldiğinde Mahmud Efendi Hazretleri bizi uyarmasaydı hepimiz sapıtmıştık!" ifadesinde bulundu. 

 
1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay