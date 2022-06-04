Cübbeli Ahmet Hoca'dan olay açıklama: Humeyni başa geldiğinde Mahmud Efendi Hazretleri bizi uyarmasaydı...
Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmud Efendi Hazretleri tarafından İran'da devrim yapan Humeyni ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
yeniakit.com.tr
Cübbeli Ahmet Hoca, sosyal medyada paylaştığı bir sohbetinde, İran Şahı'nı deviren ve Paris'ten gelerek ülkenin başına geçen Humeyni ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Cübbeli Ahmet Hoca, İran devrimi sırasında Mahmud Efendi Hazretleri tarafından uyarıldıklarını açıkladı.
Devrimin ardından İran'ın sürekli Müslüman ülkelerle uğraştığını, Karabağ Savaşı'nda da Azerbaycan'ı değil Ermenistan'ı tuttuğunu belirten Cübbeli Ahmet Hoca, "Humeyni başa geldiğinde Mahmud Efendi Hazretleri bizi uyarmasaydı hepimiz sapıtmıştık!" ifadesinde bulundu.