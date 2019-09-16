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Cübbeli Ahmet Hoca'dan Menzil'e saldıranlara cevap!

Menzil Tarikatı'na yönelik bazı basın yayın organlarından ve sosyal medyadan saldırıda bulunanlara cevap veren Cübbeli Ahmet Hoca, "O zat, Allah dostlarından, kutuplarındandır. Cenab-ı Allah, 'Dostlarıma düşmanlık edene harp ilan ederim.' buyuruyor" dedi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 20:39

 Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.tr 

Birgün, Evrensel, Oda TV ve Cumhuriyet gibi sol medyalar tarafından başlatılan ve sosyal medya da binlerce kişi tarafından destek gören 'Tarikatlara ve Allah Dostları'na saldırı devam ediyor. 

Cübbeli Ahmet Hoca, onlarca yıldır aralıklarla devam eden ve son birkaç gündür de artış gösteren Menzil Tarikatı ve Şeyhi'ne yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı:  

"Abdulbaki Efendi'nin resmini vererek, 'Ben bu adamı görünce dayanamıyorum. Bunu ekrandan çekin.' diyor. Bu gibi adamların hakaret etmeye ne hakkı var?"

'O zat kutuplardandır'

"O zat, Allah dostlarındandır. Veli, kutuplardan bir zattır. Sen oğluna, kızına laf geçiremiyorsun. Onlar milyonlarca insana içkiyi, kumarı, zinayı bıraktırıp, Kur'an okuyan, zikir yapan kişiler haline getiriyorlar. En hayırlı insan bir insana faydası olandır. O zatın insanlara faydalı olduğunu inkar edebilir miyiz? Ona saldırmanın memlekete ne faydası olur?"

'Cenab-ı Allah, dostlarına savaş açana harp ilan ediyor'

"Bir insanın aleyhine böyle konuşulması benim kanıma dokunuyor. Menzil Cemaati'nden de rica ediyorum. Bunları takip edip hakaretlere dava açsınlar. 'Boşver konuşsun dursun.' demesinler. Cenab-ı Allah, 'Dostlarıma düşmanlık edene harp ilan ederim.' buyuruyor. Bu tür saldırılarda bulunanlar Allah'ın harp açtığı kimseler oluyor. Biz de buna sessiz kalır, Allah dostlarının ırzını, haysiyetini, şerefini muhafaza etmez isek bunun vebali bize de döner. Bu bereketsizlik ve uğursuzluk olarak vatanımızın ve milletimizin üzerine de sıçrar."

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 20:39
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