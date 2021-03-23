Cübbeli Ahmet Hoca'dan Mehmet Boynukalın'a destek

Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın, sosyal medya hesabından piyasalardaki hareketliliğe ilişkin bir paylaşımda bulundu. 7 düvele karşı istiklal mücadelesi verildiğini ifade eden Boynukalın, "Bundan yüz yıl önce olduğu gibi istiklal mücadelesi veriyoruz yedi düvele karşı. Terörle, ekonomik savaşla vs. üzerimize geliniyor. Bize düşen sabırla mücadeleye devam etmektir. Allah millete, devlete zeval vermesin. Yolunda olanlara Rabbimiz yardım edecektir" dedi.

Faiz ortadan kaldırılmalı

Bir diğer paylaşımında ise faizin azaltılmasının ve sonunda tamamen ortadan kaldırılmasının İslam'ın bir emri olduğunu belirten Boynukalın, "Güçlü ekonomilerde faiz % 0-1 arasında. O sebeple faizcilerle mücadele etmek de İslam'ın bir emridir" ifadelerine yer verdi.

Cübbeli Ahmet'ten destek

Boynukalın'ın paylaşımları bazı kesimler tarafından eleştiri alırken, kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den ise destek aldı. Cübbeli Ahmet Hoca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Mehmet Boynukalın Hocaefendi'nin de diğer hocalarımızın da dini, dünyevi, maddi, manevi, siyasi her konuda görüş beyan etmeleri haklarıdır ve bunu destekliyoruz" ifadelerini kullandı.