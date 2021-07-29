Cübbeli Ahmet Hoca’dan Manavgat yangınıyla ilgili kritik çağrı: Bunu herkese duyuralım

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün başlayan yangına müdahale sürüyor. Manavgat merkeze 30 kilometre uzaklıkta başlayan yangın, gece boyunca hızla ilerledi. İlçe merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Ulukapı Sülek Mahallesi de boşaltıldı. Yangında 3 kişi yaşamını yitirdi, 58 kişi yaralandı.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Manavgat yangınıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Cübbeli Ahmet Hoca yaptığı açıklamada, "Yüce Rabbim, ormanlarımızı yakan Pkk'lıların ve destekçileri olan partilerin ocaklarına ateş düşürsün. Bu teröristlere yataklık yapan Hdp'nin kapatılmasını hâlâ tartışanlara akıl fikir ihsân etsin. İslâm'a göre orman yakmak gibi yeryüzünde ifsâdın cezâsı îdamdır! Kur'an dışı cezâ sistemiyle biz bu vatanı koruyamayız. Allâh-u Teâlâ, bu teröristleri ve yandaşlarını etkisiz hâle getirecek caydırıcı cezâlar uygulama irâdesini gösterebilecek hayırlı sâhipler göndersin" dedi.

Ahmet Hoca açıklamasının devamında, "Hadîs-i Şerîf'te: "Yangın gördüğünüz zaman tekbir getirin, zira tekbir gerçekten onu söndürür" buyuruluyor. (İbnü's-Sünnî, Amelü'l Yevm, rakam: 289-292) Yangını görenler veya sosyal medyada izleyen herkes "Allâh-u Ekber" diye tekbir getirmeye devam etsinler. Kafirlerin planı Allâh'ın kudretini geçemez. Allâh-u Teâlâ, söndürmeye çalışan tüm görevlilerimize yardım etsin, onları zarar görmekten muhafaza etsin. Bu tweeti herkese duyuralım, herkes bulunduğu yerde tekbir getirmeye devam etsin" dedi.