Cübbeli Ahmet Hoca'dan KADEM'e tepki: Yanlış yoldasınız!

KADEM, önceki gün sapkınlığın meşrulaştırıldığı İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkan bir açıklama yapmıştı. Kadına şiddetin önlenmesi noktasında sözleşmenin önemli bir rolü olduğunun iddia ediliği skandal açıklamanın ardından KADEM'e tepki yağdı.

"KADEM gittiği yolu incelesin"

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü Hoca da sosyal medya hesabından Oda TV'nin haberini de ekleyerek KADEM'i uyardı. Ünlü şu mesajı paylaştı:

"Din ve Diyânet'e muhâlif olanlar sizi beğeniyorsa yanlış yoldasınız demektir. Oda TV, KADEM'i methediyorsa KADEM gittiği yolu incelesin ve "Bunlar şimdi niye beni beğendi?" diye sorgulasın!"