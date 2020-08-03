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Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan KADEM'e tepki: Yanlış yoldasınız!

Cübbeli Ahmet Hoca, 'İstanbul Sözleşmesi' lehine tavır gösteren KADEM'e tepki gösterdi. Ünlü "Oda TV, KADEM'i methediyorsa KADEM gittiği yolu incelesin" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 11:58:00 - 2020-08-03 12:03:55
Cübbeli Ahmet Hoca'dan KADEM'e tepki: Yanlış yoldasınız!

KADEM, önceki gün sapkınlığın meşrulaştırıldığı İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkan bir açıklama yapmıştı. Kadına şiddetin önlenmesi noktasında sözleşmenin önemli bir rolü olduğunun iddia ediliği skandal açıklamanın ardından KADEM'e tepki yağdı.

"KADEM gittiği yolu incelesin"

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü Hoca da sosyal medya hesabından Oda TV'nin haberini de ekleyerek KADEM'i uyardı. Ünlü şu mesajı paylaştı:

"Din ve Diyânet'e muhâlif olanlar sizi beğeniyorsa yanlış yoldasınız demektir. Oda TV, KADEM'i methediyorsa KADEM gittiği yolu incelesin ve "Bunlar şimdi niye beni beğendi?" diye sorgulasın!"

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Yorumlar

Kara

Kadem gizli chp li. İşleri hep pra para para
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Uğur

Ne yazık ki kemalist bir aileden geliyorum ama ben şeriatçı türkçü milli görüşçü yüm kısacası Türküm. Babam denecek herif 2004 - 2005 yılında kendisi gibi bir kemalist kadınla evlendi. Kadın çocuk yapıp 2011 yılı da boşadı bu herifi. 2 ev aldırttı, araba aldırttı, kendi evine tadilat yaptırdı. Kadın babam denecek herifin ruhunu ve cinselliğini ele geçirdi bunları yaptırdı. Şimdi 10 yıldır çocuk ve kendisi için süresiz nafaka alıyor. Toplam 500.000 tl olmuştur. 500.000 tl de tazminat gerekiyor. Tüm mirasa da çocuktan konmuş oluyor. Evleri arabayı da aldırmıştı zaten. Ee bir önceki erkek çocuğa yani bana ne kalıyor koca bir hiç veya artık ne kaldıysa. Buna göz yuman ne kadar baba denen şerefsiz namussuz var hepsinin Allah belasını versin. Çocucuğunun torununun rıskını elin fahişesine ve onun tohumuna geçiren ne kadar baba var hepsinin Allah belasını versin. İstanbul sözleşmesi 2011 de kabul edildi ve bu olaylar 2011 de başladı. Ben ne yapacağım peki? Bu şerefsiz namussuz fahişe kadın gibi hırsız mı olacağım? Babam gibi sapık mı olacağım? Devletin derhal İstanbul Sözleşmesini, Süresiz nafakayı, evlilikten ve erkeğin vefatından kadına geçen %25 miras payını, kadına yarı yarıya mirası kaldırması gerek. Yoksa çok değil yakın zaman içerisinde aile diye bir kavram kalmayacak. Ezoterik örgütlerin yahudi kültüründeki kadını tanrı yapma operasyonu bizi yıkıma uğratacak. Ben yandım başkası yanmasın. Abdurrahman Dilipak a, Ali İhsan Karahasanoğlu na, İhsan Şenocak a, Cübbeli Ahmet Hoca ya ve tüm Akit çalışanlarına çok teşekkür ediyorum sürekli değiniyorsunuz sürekli. Allah razı olsun.
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