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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmailağa'ya eleştiri! Mahmut Efendi buna karşı değildi
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmailağa'ya eleştiri! Mahmut Efendi buna karşı değildi

İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenaze töreni için "Kadınlar cenazeye katılmasın" talimatı yayınlanmasına Cübbeli Ahmet Hoca'dan tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 12:11:00 -
Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmailağa'ya eleştiri! Mahmut Efendi buna karşı değildi

İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenaze töreni için "Kadınlar cenazeye katılmasın" talimatı yayınlanmasına Cübbeli Ahmet Hoca'dan tepki geldi. Cübbeli Ahmet Hoca, "İsmailağa'nın yazısı da yanlış oldu. Mahmut Efendi kadınların cenazesine katılmasına karşı değildir" diye konuştu.

İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatı sonrası düzenlenen cenaze namazına kadınların katılmamasına yönelik "Mahmut Efendi Hazretlerimizin hanımların cenazelere katılmalarına razı olmadığı kesin olarak bilinen bir husustur. Dolayısıyla hanım kardeşlerimizin, Mahmud Efendi Hazretlerimizin bu hassasiyetini dikkate alıp cenazeye katılmamalarını rica ederiz" diye bir mesaj yayınlanmıştı. 

Mahmut Efendi kadınların cenazesine katılmasına karşı değildir!

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, kadınların cenazeye alınmamasına Youtube hesabından yayınladığı videoyla eleştirdi. Cübbeli Ahmet Hoca şunları söyledi:
"Kadınlar niye davet edilmedi diye furya kopardılar. Tabii İsmailağa'nın yazısı da yanlış oldu. Mahmut Efendi kadınların cenazesine katılmasına karşı değildir.
Kadınla erkeklerin karışmasına karşıdır. İzdiham olacağı için kadınların gelmemesi uygun olmuştur. İlan doğru ama Mahmut Efendi karşıdır dersek olmaz. Kadınların cenazeye katılmasına karşı olanlar vahabilerdir."

 

 

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Yorumlar

Gerçek Cübbeli

Genel bir konu olarak Cübbeli Ahmed i de İsmailağa cemaatini de acilen Kur'an a uygun bir itikada davet ediyoruz. Bu konu özelinde Kadınların mescidlerden men edildiğine dair ne bir ayet ne bir rivayet yokdur. İlave helal haram uyduramaz kimse.

Vahap Kalyoncu

Bu cubbeli çok kurnaz biri kamu oyu oluşturmak için güya haklı sebepler arıyor oysa o cenazeye kadının katılması teşvik edilmiş olsada o kalabalıkta hiç bir alim buna cevaz vermezdi.Kaldıki cubbeli İsmail ağa yönetimi bence posta cubbeliyi oturtmayacak çünkü o ağırlıkta değil.
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