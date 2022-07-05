Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmailağa'ya eleştiri! Mahmut Efendi buna karşı değildi

İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenaze töreni için "Kadınlar cenazeye katılmasın" talimatı yayınlanmasına Cübbeli Ahmet Hoca'dan tepki geldi. Cübbeli Ahmet Hoca, "İsmailağa'nın yazısı da yanlış oldu. Mahmut Efendi kadınların cenazesine katılmasına karşı değildir" diye konuştu.

İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatı sonrası düzenlenen cenaze namazına kadınların katılmamasına yönelik "Mahmut Efendi Hazretlerimizin hanımların cenazelere katılmalarına razı olmadığı kesin olarak bilinen bir husustur. Dolayısıyla hanım kardeşlerimizin, Mahmud Efendi Hazretlerimizin bu hassasiyetini dikkate alıp cenazeye katılmamalarını rica ederiz" diye bir mesaj yayınlanmıştı.

Mahmut Efendi kadınların cenazesine katılmasına karşı değildir!

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, kadınların cenazeye alınmamasına Youtube hesabından yayınladığı videoyla eleştirdi. Cübbeli Ahmet Hoca şunları söyledi:

"Kadınlar niye davet edilmedi diye furya kopardılar. Tabii İsmailağa'nın yazısı da yanlış oldu. Mahmut Efendi kadınların cenazesine katılmasına karşı değildir.

Kadınla erkeklerin karışmasına karşıdır. İzdiham olacağı için kadınların gelmemesi uygun olmuştur. İlan doğru ama Mahmut Efendi karşıdır dersek olmaz. Kadınların cenazeye katılmasına karşı olanlar vahabilerdir."