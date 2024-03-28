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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmailağa Cemaati'ne cevap!
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmailağa Cemaati'ne cevap!

Yeniakit Publisher
2024-03-28 01:09:00 - 2024-03-28 01:12:31

Cübbeli Ahmet kendisine İsmailağa Cemaati'nin kendisi hakkındaki açıklamasına cevap verdi.

Cübbeli Ahmet Hoca bir süredir açıklamalarında "rabıtanın" Mahmud Efendi Hazretleri'ne (k.s.) devam etmesi gerektiğini söylüyordu.

Son olarak 22 Mart Cuma akşamı sert bir video yayınladı. Videoda, "Eğer beni Hasan Efendi Hocamızla görüştürürler ve ona Rabıta konusundaki şikayetlerimi aktarmama, aldığım cevabı da paylaşmama izin verirlerse susacağım" dedikten sonra, şu uyarıyı yapmıştı:

"Bildiklerimi söyleyince bazıları insan içine çıkamayacak. Köprüden önce son çıkış! Çarşamba 22:30’a kadar bu teklîfim kabûl görürse susacağım, değilse onlar düşünsün!"

İsmailağa Cemaati'nden sert karşılık!

İsmailağa Cemaati'nden bugün cevap geldi. Cemaat tarafından yapılan açıklamada, Cübbeli Ahmet Hoca'ya sert bir karşılık verildi.

Açıklamada, "Bir süredir kendisiyle yapılan istişarelere rağmen tavrını değiştirmemekte ısrar eden, ihvânımızı ve kamuoyunu yanlış biçimde yönlendirmeyi sürdüren Cübbeli Ahmet Hoca, söz ve davranışlarıyla tarîkatımıza ve hizmetlerimize zarar veren biri hâline gelmiş ve Hasan Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizin şeyhliğini kabul etmemiştir. Bu gerçeğe binaen kendisinin tekkemiz ve cemaatimizle hiçbir ünsiyetinin kalmadığını, görüş ve açıklamalarının cemaatimiz açısından hiçbir bağlayıcılığının bulunmadığını ihvânımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz." denildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

'Mahmud Efendi Hazretlerimizin (k.s.) videosunu yayınlayacağım'

Cübbeli Ahmet Hoca, İsmailağa'dan kendisine verilen cevaba da tepki gösterdi.

Önümüzdeki hafta Çarşamba günü Mahmud Efendi Hazretleri'nin (k.s.) sağlığında yaptığı bir konuşmanın videosunu yayınlayacağını açıkladı.

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