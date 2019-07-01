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Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen İsmailağa Cemaati'nin önde gelen isimlerinden Ahmet Mahmut Ünlü, gazeteci İsmail Saymaz'ın kendisine 'şeyh' demesine tepki gösterdi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:23

Geçtiğimiz günlerde İsmail Saymaz'ın sosyal medyadan 'Cübbeli'nin oy fetvası' paylaşımını yapmasına tepki gösteren Cübbeli Ahmet Hoca, bu kez Saymaz'ın 'şeyh' açıklamasına sert çıktı.

Cübbeli Ahmet Hoca, haftanınn sohbetleri programında yaptığı açıklamada, "Dün programda kadın bana şeyh misin diye soruyor. Ya diyorum ben şeyh değilim, vekil de halife de değilim. Dedim sana ispat edeyim. Nasıl ispat edeceğim şimdi? Ya adam şeyhim diyor ispat edemiyor. Bizde olmadığımızı ispat edeceğiz. Karşımıza terslik çıktı. Millet bayılıyor, şeyhim desin uçayım diye. Değilim kardeşim, değilim" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:23
  1. Cübbeli Ahmet Hoca
  2. İsmail Saymaz

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