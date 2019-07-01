Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim

Geçtiğimiz günlerde İsmail Saymaz'ın sosyal medyadan 'Cübbeli'nin oy fetvası' paylaşımını yapmasına tepki gösteren Cübbeli Ahmet Hoca, bu kez Saymaz'ın 'şeyh' açıklamasına sert çıktı.

Cübbeli Ahmet Hoca, haftanınn sohbetleri programında yaptığı açıklamada, "Dün programda kadın bana şeyh misin diye soruyor. Ya diyorum ben şeyh değilim, vekil de halife de değilim. Dedim sana ispat edeyim. Nasıl ispat edeceğim şimdi? Ya adam şeyhim diyor ispat edemiyor. Bizde olmadığımızı ispat edeceğiz. Karşımıza terslik çıktı. Millet bayılıyor, şeyhim desin uçayım diye. Değilim kardeşim, değilim" ifadelerini kullandı.