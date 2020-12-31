Cübbeli Ahmet Hoca'dan Hüsnü Bayramoğlu açıklaması
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Bediüzzaman Said Nursi’nin talebesi Hüsnü Bayramoğlu’nu ziyaret etti.
Cübbeli Ahmet Hoca, Bediüzzaman Said Nursi’nin talebesi Hüsnü Bayramoğlu’na bir ziyaret düzenledi.
Ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Cübbeli Ahmet Hoca, "Bedîuzzamân Saîd-i Nursî Hazretleri’nin eserlerinde isimleri “mutlak vekillerim” diye geçen [1] ve “Onlarla konuşan benimle konuşmuş olur” [2] diye nitelenen dört kimseden [3] hayatta kalan tek zât olan Hüsnü Bayramoğlu Âbimizi ziyâret etti" denildi.
Cübbeli Ahmet Hoca, Said Nursi'ye atılan dinlerarası diyalog iftirasını Hüsnü Bayramoğlu'na sordu. Bayramoğlu ise söz konusu meselenin yalandan ibaret olduğunu söyledi.