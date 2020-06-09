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Siyaset

Cübbeli Ahmet Hoca’dan HDP’ye sert tepki! ‘Bunlar mahlûkat, bunların yaptığını canavar yapmaz’

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü HDP’ye sert tepkide bulunarak, ‘Bunların adamları mecliste, vekillikleri düşürüldü diye ortalığı ayağa kaldırdılar. Geç kalınmış bir adım, çoktan kapatılması lazımdı bu partinin’ dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 12:02:00 - 2020-06-09 12:51:09

CHP’li Enis Berberoğlu ve HDP’li Leyla Güven ile Musa Farisoğulları’nın milletvekilliği düşürüldü ama tartışması bitmedi. Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü PKK’nın uzantısı HDP’ye ateş püskürdü.

İşte o açıklamalar,

‘Bunların adamları mecliste, vekillikleri düşürüldü diye ortalığı ayağa kaldırdılar. Geç kalınmış bir adım, çoktan kapatılması lazımdı bu partinin. Mecliste maaş alacaklar, milletin vergileriyle her şeyi yapacaklar ondan sonra efendim askere, polise silah çekecekler çekenleri kutsayacaklar… İşte bunlardan bir tanesi en son Eren Bülbül’ü şehit eden teröristin cenazesine katıldı.’

‘Bunlar mahlûkat, bunların yaptığını canavar yapmaz. Allah acilen partilerinin kapanmasını nasip eylesin’

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Yorumlar

İmanlı vatandaş

Be hey ahlaksız adam. Allah senin de pkk lıların da belasını versin canınız cehenneme.Sen din adamısın senin siyasetle ne alakan var hey hırsızların yalakası sakallı şeytan .Din bu kadar ucuz bir meta mı ki sui istimal ediyorsun.Senin desteklediklerin sana biraz yağlı bir kemik verdiler diye hırsızlıklarını hiç görmezden geliyorsun.metiner,mir dengir fırat pkk nın önde geleni idiler akepe denen din tüccarı partide yıllarca vekillik yaptılar,çok mu iyilerdi?
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mesbuk başbakan karşı taraftandır

Bu vekillerin avukatlığını üstlenen ahmet davudoğlu hainlikte sınır tanımıyor. Adam meğerse karnını yıllarca kin nefret ve nifakla doldurmuş.
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